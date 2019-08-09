防中暑，要睡好还要吃好

医学指导/广州市妇女儿童医疗中心中医儿科主任邓健副主任中医师

正逢暑假，孩子户外游玩的时间增加，但闷热或暴晒天气下，假如一不小心玩到得意忘形，忘记及时补充水分或玩耍时间过长，就容易发生中暑。广州市妇女儿童医疗中心中医儿科主任邓健副主任中医师提醒，先兆中暑经过及时处理可以在短时间内恢复，但重症中暑有可能引起昏迷甚至危及生命；在暑热天里家长尤其要注意给孩子做好防暑降温，保证合理营养、适时休息也很重要，“只有睡好吃好才能养足津气、补充消耗”。他还向家长们介绍了几道夏日防暑药膳。

先兆中暑及时处理 短时间即可恢复

邓健介绍，中暑是在暑热季节、高温和（或）高湿环境下，由于体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经和(或)心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。从中医角度来说，中暑称为“暑厥”“暑风”“闭证”，中医认为本病是由于体内元气亏虚，夏季暑邪乘虚而入，灼燔阳明、触犯心包所致。

中暑的临床症状包括全身无力、气短、困倦，头晕、眼花、恶心、呕吐、步态不稳，可伴有发热甚至昏迷、抽搐。邓健介绍，根据病情轻重，可将中暑分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑三种类型。

先兆中暑表现为大量出汗、口渴、头晕、眼花、耳鸣、心悸、胸闷、恶心、乏力，注意力不集中，四肢发麻，体温不超过38℃。在这个阶段，如果可以及时休息，脱离高温环境，一般在短时间内即可恢复。

如果出现轻症中暑，上述症状会加重，体温往往会升高到38℃以上，出现面色潮红或苍白，大汗、皮肤湿冷、脉搏细弱、心律加快，血压下降等呼吸、循环衰竭症状和体征。重症中暑者，病情更甚，可见高热、无汗、面色潮红、血压下降，甚至昏迷危及生命。

一旦中暑，应迅速让患儿脱离高温场所，移至阴凉通风处，敞开上衣，口服淡盐水，在太阳穴上涂抹清凉油，用冷水毛巾敷头部、腋窝及大腿内侧以加快散热。如果已经出现重症中暑的症状，应该立即送医院救治，以免延误治疗时间。

睡好吃好可养足津气、补充消耗

邓健提醒，在暑热天里家长尤其要注意给孩子做好防暑降温。儿童应该尽量避免长时间在太阳下暴晒，露天在外要戴能遮阳的帽子。中暑最易在最热的中午12时到下午2时之间发生，因此，延长午休时间，避开最热时段外出游玩。还应该多饮水，一方面补充消耗之津液，另一方面，饮水补充了汗源，通过出汗有利于体表的散热。

大热天里，保证合理营养、适时休息也很重要，“只有睡好吃好才能养足津气、补充消耗”。邓健建议，孩子饮食上选择新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等脂肪量少的优质蛋白食品。夏季的瓜果，如西瓜、柠檬、葡萄、菠萝、山楂、水蜜桃和杏子等，既富于营养，又清淡无腻味，具有很好的清热解暑作用。

此外，炎热的夏季不宜食用热性食品，如牛肉、羊肉、狗肉、鹿肉、雀肉、辣椒、花椒、白酒等。不宜食用油腻食品，如花生、芝麻、核桃、年糕、糯米、粽子、油条和奶油蛋糕等。冰镇汽水、浓茶、咖啡等也不宜饮用过量，以免妨碍脾胃功能。吃生冷瓜果和凉菜时，要注意卫生，以防食物中毒。

这几道防暑药膳赶快收起来

1.清暑祛湿汤

材料：冬瓜250g，猪脊骨100g，白扁豆15g，薏苡仁10g，蜜枣1枚。

做法：猪脊骨切块，飞水，扁豆、薏苡仁浸泡30分钟，冬瓜连皮切块。上料同放入锅内，加适量清水武火煮沸，转文火煲1~2小时，以盐调味后饮用。

功效：清暑祛湿，健脾益气。其中冬瓜可清热解毒、利尿消肿。白扁豆可健脾化湿、和中消暑。薏苡仁可清热利湿。

2.白黄绿豆粥

材料：鲜扁豆50g，黄豆、绿豆各30g，大米50g。

做法：把材料放入锅内，加水1000ml，煮成稀粥。每日分早晚2次食用。

功用：清热解毒、健脾利湿、和中止呕。扁豆可健脾消暑,黄豆可健脾润燥，宽中行气，绿豆可清热消暑、利尿消肿,可缓解身热烦渴、食少腹胀、恶心呕吐等症状。

3.冬瓜薏米水鸭汤

材料：冬瓜500g，水鸭半只，薏苡仁20g。

做法：水鸭洗净切块，飞水；薏米洗净，冬瓜连皮切块。上料同放入锅内，加适量清水武火煮沸，转文火煲1~2小时，以盐调味后饮用。

功效：可清暑祛湿，补益肺脾。其中冬瓜可清热解毒、利尿消肿，解暑。薏苡仁可清热利湿。水鸭可补益肺脾、滋阴养血。

4.消食薏梅汤

材料：麦芽10g，稻芽10g，薏米10g，乌梅8g，冰糖适量。

做法：上料洗净，浸泡30分钟，同放入锅内，加适量清水煲15分钟，约成一碗。

功效：消滞化湿，生津止渴。其中麦芽、稻芽可消食化滞，薏米可清热化湿，乌梅可生津止渴。