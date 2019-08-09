鸡血藤 活血补血，调经止痛 

鸡血藤

呈椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片。栓皮灰棕色，有的可见灰白色斑块，栓皮脱落处显红棕色。质坚硬。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；韧皮部有树脂状分泌物呈红棕色至黑棕色，与木部相间排列，呈数个同心性椭圆形环或偏心性半圆形环；髓部偏向一侧。气微，味涩。

功能

活血补血，调经止痛，舒筋活络。

主治

痛经，经闭，跌打损伤；血虚萎黄；肢体瘫痪，风湿痹痛。

常用方剂

宣络通痹汤《范国方》

【组成】当归、熟地黄、苍耳子、蜂房、乌梢蛇、土鳖虫、全蝎、蜈蚣、山甲珠、山龙、淫羊藿、鸡血藤、蜣螂、海桐皮。

【功用】活络止痛。

【主治】风寒湿邪，瘀滞经络。

常用中成药

新血宝胶囊

【药物组成】鸡血藤、黄芪、大枣、当归、白术、陈皮、硫酸亚铁。

【功用】补血益气，健脾和胃。

【主治】缺铁性贫血所致的气血两虚证。

方歌

宣络通痹蝎蜈蚣，当地苍房甲蛇虫，鸡血桐皮羊蜣龙，风寒湿淤活络通。

（摘编自《漫画中药一百单八将——中药水浒》 中国医药科技出版社出版）