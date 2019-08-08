静心且减肥 请收好这份夏季喝茶指南

喝茶的讲究由古至今，四季有别。人们说，春饮花茶，夏饮绿茶，秋饮青茶，冬饮红茶，骄阳似火的炎炎夏日，在清幽茶香中感受别样宁静。

夏日喝茶注意事项

不宜过多

茶叶中含有多种维生素和氨基酸，饮茶对于清油解腻，增强神经兴奋以及消食利尿具有一定的作用，但并不是喝得越多越好，如果饮茶过多，茶水积聚在肠道内，就会妨碍膈肌活动，影响正常吸收。另外，大量水分进入会加重心脏负担，引起心肺功能异常，特别是会给心脏功能不良的年迈体弱者带来危险。一般来说，每天1~2次，每次2~3克的饮量是比较适当的。

不宜过浓

由于茶叶中含有咖啡因，连饮几杯浓茶后，大量咖啡因被吸收入血液，就会使人头昏、头痛，神经兴奋，甚至出现肌肉震颤、心律紊乱、惊厥抽搐等现象即所谓“醉茶”，特别是那些平时多以素食为主，少食脂肪的人，平时没有饮茶习惯的人，如果大量饮用浓茶，就更容易导致“醉茶”。

不宜空腹

因空腹胃中含有大量胃酸，茶能稀释胃液，降低消化功能。另外茶是用水泡的，热天汗多，水随汗排出，排汗又带走盐分，会形成饮茶越多，汗出得越多，盐分失得越多的恶性循环。这种恶性循环会使体内渗透压失衡，出现四肢乏力、心神恍惚，容易造成酸中毒。

贫血不宜喝茶

茶叶中的鞣酸成分同样会影响身体对于铁元素的摄取。患有贫血症状的人经常喝茶会造成铁吸收障碍，症状会更严重，难以恢复。

女性喝茶需小心

女性在经期来临时，体内的铁元素流失比较严重。茶叶中的鞣酸会妨碍肠粘膜对铁质的吸收，降低对铁质的吸收程度。因此女性经期少喝茶，特别是不要喝凉茶、冷茶。但是可以适当喝一些玫瑰花茶、枸杞茶、姜茶等具有缓解抑郁、补气养血、暖胃暖身作用的茶。

妊娠期是女性人生中最特别的一个时期，不管是对女性自身健康还是宝宝的健康发育都是十分重要的。在怀孕期的女性最好不要喝太多茶，尤其是千万不能喝浓茶。茶中含有的咖啡因刺激神经从而产生兴奋作用引起失眠，对孕妇的休息造成影响。

夏日喝茶种类推荐

菊花茶

夏天宜选择能消暑解渴的凉性花茶来饮用，但是脾胃虚弱的朋友则不宜。夏天喝什么花茶好，可根据花茶的属性选择，脾胃虚弱的朋友就可以考虑比较中性或者微温的花茶，比如菊花茶。菊花性甘，微寒，具有散风热，平肝明目的功效。长时间凝视后双眼干涩时冲一杯菊花茶，提神醒脑的同时还可以防止心血管疾病。

姜茶

夏天，人体实际上是外热内寒的，再加上夏天人们喜欢吃冷的食物，喜欢待在阴凉的环境中，所以容易损伤脾胃，引发腹痛、腹泻等疾病。此时，就需要吃点热性的东西，来调理一下脾胃。红糖姜茶不仅具有缓解痛经的作用，还有防治感冒、健脾暖胃、活血化淤等功效。产妇、脾胃虚寒的人都可以喝。

白茶

夏天经常喝白茶的人，很少中暑。专家认为，这是因为白茶中含有多种氨基酸，具有退热、祛暑、解毒的功效。

绿茶

夏天骄阳高温，暑热蒸人，出汗多，人体内津液消耗大，此时宜饮龙井、毛峰、碧螺春等绿茶。绿茶味略苦性寒，具有消热、消暑、解毒、去火、降燥、止渴、生津、强心提神的功能。绿茶绿叶绿汤，清鲜爽口，滋味甘香并略带苦寒味，富含维生素、氨基酸、矿物质等营养成分，饮之既有消暑解热之功，又具增添营养之效。

夏天很多的人有午休的习惯，到了中午如果不休息就会困，影响下午的工作质量。可以冲泡上一杯绿茶饮用，绿茶内含有的咖啡碱能刺激中枢神经，增强思维，清醒头脑，有提神的功效。