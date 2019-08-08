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睡前一两小时不宜吃夜宵

丰西西 简文杨

2019年08月08日16:18 来源：羊城晚报

夜宵是人们夜生活中重要的组成部分，可是，吃夜宵太多易引发胃肠道健康问题。那么，夜间如何吃更健康？记者采访了中山大学附属第六医院消化内科副主任医师张敏。

张敏表示，对于早睡的人群来说，正常的一日三餐已足够；不少人因各种原因需吃夜宵加餐，则需注意几个方面的问题。

首先是食物的选择，应尽量避免对胃肠道产生较重负荷的食物，如高蛋白、煎炸类食物；建议选择粥、面、麦片等清淡食物。有人喜欢在半夜吃点水果“填肚子”，张敏表示，水果富含维C，可以作为夜宵，但不宜多吃，因为部分水果糖分高，部分不易消化。

其次，要注意控制夜宵食量，不宜吃得太饱，否则会给胃肠道带来明显负担，引发一系列健康隐患。

第三，要注意控制吃夜宵的时间，不宜吃完了马上就睡，建议睡前一到两小时不要吃夜宵。

另外，不少人喜欢在吃夜宵时喝啤酒助兴。对此，张敏提醒，酒精易致兴奋，影响睡眠，且会增加肝脏负担；啤酒还会影响尿酸代谢，可能导致痛风发作。

此外，本身血糖高、有心血管疾病的人也不宜多吃夜宵。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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