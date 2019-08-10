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每晚在小龙虾烧烤中欲罢不能？医生说宵夜这样吃才健康

2019年08月10日08:03 来源：金羊网

宵夜是人们“夜生活”中重要组成部分，可是，宵夜太多容易引发胃肠道的一些健康问题。那么，什么样的宵夜方式更健康呢？记者采访了中山大学附属第六医院消化内科副主任医师张敏。

她指出，对于早睡的人群来说，正常的一日三餐就已足够，但不少人因为各种原因需要宵夜加餐，需要注意几个方面的问题。首先是宵夜食物的选择，应当尽量避免对胃肠道产生较重负荷的食物，比如高蛋白、煎炸类食物；建议选择清淡的食物，比如粥，面，麦片等的食物，相比之下，它们比高蛋白的食物更容易消化；有人喜欢在半夜吃点水果“填肚子”，张敏表示，水果富含维生素c，可以作为宵夜的食物，但不建议多吃，因为部分水果糖分高，部分不易消化。

其次，要注意控制宵夜的量，不建议吃得太饱，正常情况下如果人吃饱了不做任何运动，对消化功能都会有影响，宵夜过饱将会给胃肠道带来沉重的负担，引发一系列的健康隐患。

第三，要注意控制宵夜的时间，不建议吃完了马上就睡，容易对胃肠道造成大压力，建议睡前一到两小时不要吃宵夜。

另外，不少人喜欢在宵夜时喝啤酒助兴，对此张敏提醒，酒精容易兴奋，影响睡眠；另外，酒精是经过肝脏代谢，会增加肝脏负担；此外，啤酒会影响尿酸代谢，可能导致痛风发作。

此外，张敏提醒，控制体重的人不要吃宵夜，因为晚上运动量少，能量消耗慢，容易长胖；本身血糖高、有心血管疾病的人，宵夜容易引起血糖血脂高，可能诱发心血管疾病。（记者 丰西西 通讯员 简文杨）

(责编：高奕楠、赵娟)


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