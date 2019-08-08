都说晨练效果好？适合运动的时间你选对了吗？

生命在于运动，人们常说“一日之计在于晨”，许多人天没亮就起床锻炼，认为活动筋骨后能行气活血、强健体魄，为忙碌的一天做好准备。那么这个时间锻炼身体真的好吗？

太早运动对身体无益

其实太早运动对身体无益。清晨太阳未升或刚升，植物光合作用不足，氧浓度相对较低，且经过一夜的城市废气积累，空气质量相对较差，建议还是在太阳升起后再进行运动锻炼。

此外，有专家指出，人体血压在早晨6点至8点迎来第一个高峰期，运动会增加心脏负荷，升高血压，尤其对高血压及心脑血管疾病患者来说不宜太早进行体育锻炼。

若想早上锻炼，建议以和缓运动为主，如散步、慢跑、早操、太极拳等，不宜进行剧烈运动。

中午运动易影响下午状态

若在这个本应养精蓄锐的时间运动，会使人体的血液循环系统变得活跃起来，毛细血管会扩张，心脏功能、心血管功能会处在较高的工作状态，肌肉、内脏系统也都会处于高强度的运转中。在运动完30至40分钟后，运动带来的效应会消失，身体也会处于相对疲乏的状态，从而给下午的工作带来一定的影响。

专家提醒，人体自我修复所需的时间是恒定的，只有保持足够的休息才能使人体的新陈代谢保持平衡，如果休息时间不够，并长期过度透支自己的身体，也是对健康有害的。

傍晚锻炼效果较好

在机体对运动的反应中，生物钟扮演着重要的角色。人体体力的最高点和最低点受机体“生物钟”的控制，一般在傍晚达到高峰。比如，人体新陈代谢率在16:00到17:00达到高峰，身体的柔韧性、灵活性也达到最佳状态；心脏跳动和血压的调节在17:00到18:00间最平衡，而身体嗅觉、触觉、视觉等也在17:00到19:00间最敏感。

专家建议刚开始可以进行一些舒缓不流汗的运动，如拉伸为主的瑜伽、散步、太极等。热身到达一定程度后可选跳舞、快走、慢跑、游泳等，在灯光好的广场还可打乒乓球、羽毛球等。此外，晚上锻炼与睡觉的时间间隔应在2小时左右，至少不低于1小时。

什么时候健身最科学？

专家表示，人体的最佳运动时间段有两个：一个是上午10点到11点，早上空气中二氧化碳和汽车尾气含量较高，阳光照射之后这些物质会逐渐消散，10点左右的空气质量较佳，适宜户外运动；一个是下午4点到6点，人体的体力一般在傍晚达到高峰，此时运动效果最佳。