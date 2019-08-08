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各行都有最佳放松方式

谢明霞

2019年08月08日10:37 来源：人民网-生命时报

　　现代人忙碌的工作让人身心俱疲。行业不同，每天“劳累”的部位不一样。因此放松时，重点也会有所不同。

　　程序员、设计师：每天与电脑打交道的人，一坐便是一整天，最容易导致视力下降，颈肩、腰背不适，时常感到僵硬。首先，放松眼睛需要充足的睡眠，尽量在晚上11点之前睡觉；还可以用60℃左右的热毛巾热敷眼睛，每次5~10分钟，有助缓解视疲劳。其次，不要让肩膀受凉，特别是成天在空调房内工作者，应备一个披肩或者外套。若肩膀僵硬时，可以请专业医师按摩、艾灸以通络化瘀，缓解疼痛。下班或周末可以多参加锻炼上肢的户外运动，如乒乓球、羽毛球等。

　　服务行业：在商场、酒店、饭店工作长时间站立的人，腿部容易水肿和静脉曲张。人体下肢静脉没有静脉瓣，站立时血液受重力作用，蓄积在小腿、足部，容易形成水肿。缓解水肿，首先应注意调整站立的时间，抽空走动一下，下班休息时抬高双腿。必要时，可穿弹力袜来帮助血液回流。多泡脚、做足底按摩也能帮助缓解疲劳。

　　值夜班、三班倒：医务人员、警察、保安、记者等职业作息不规律，容易患上睡眠障碍和胃病。建议下班之后立刻睡眠4小时，上夜班前再睡4个小时。此外，白天补觉时要创造良好的环境，使用遮光窗帘以减少光照，或者戴个舒适的眼罩；手机调到静音或关机；室内温度设定稍低一些。饮食上，正常上班时间注意规律三餐；倒夜班时，下半夜尽量不吃东西，或仅吃一点水果。下班后睡觉前喝杯牛奶、吃个鸡蛋即可，不要吃得太饱，否则胃会难受。

　　销售：房屋、汽车等产品销售员，每天不停接打电话，压力大，常感到身心双重疲累。下班后可以洗一个热水澡，无论是淋浴还是泡澡，都能极大地缓解疲劳。如果有条件和时间，还可以点上香薰，让全身心放松，疲倦的感觉会消散很多。更简单易行的方法是仰倒或靠着椅子坐，用温热的毛巾敷在脸上，放空大脑，闭目养神。上班时应适当午睡，20~30分钟左右即可，晚上保证充分的睡眠和休息。另外，瑜伽中的“下犬式”能消除疲劳，帮助缓解压力和轻度的情绪低落，不妨尝试一下。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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