防儿童溺水 安全锦囊要收好

暑假是孩子们的快乐时光，也是儿童意外伤害的高发期。其中，溺水已经成为儿童非正常死亡的头号杀手。据国家卫健委和公安部的统计显示，我国每年有将近5万名0岁～14岁的儿童死于意外伤害，其中因溺水死亡的儿童高达两万名。

造成溺水等意外伤害的原因也是多方面的，包括监护人监管力度不够、宣传力度不够和儿童生活环境危险性大等。预防儿童溺水需要儿童家长、社会以及政府层面的共同努力，一系列干预措施已被证明在预防溺水方面有效。掌握溺水相关预防知识和救助技能，才能确保孩子们平安快乐地下水玩耍。

家长须看护好儿童

在农村，水井、水渠、池塘、河流等是发生溺水高危场所；在城市，游泳池、家中浴缸、水桶、水缸等蓄水容器是儿童溺水的高危场所。家长应对儿童做好有效看护，采取措施将家中和家周围的水体与儿童隔离开，澡盆、浴缸、洗衣机中的水在使用完之后应立即倾倒干净，减少儿童接触的机会。

教会学龄儿童基本的游泳和水上安全技能；带儿童去安全的场所游泳或戏水；划船时为孩子佩戴安全装备；从小培养儿童防溺水的知识和意识；教育和告诫儿童不可单独，或者擅自与他人结伴去游泳或玩水；不可去没有保护措施和救生员的地方游泳或玩水。在游泳池游泳的时候，不在水中打闹，不做危险行为，在规定区域游泳，不到深水区游泳。

公共场所的急救措施要跟上

对公共场所的水体合理设置隔离装置，防止儿童接近水体；小区、社区内的景观水域应该加有围栏，并且注意围栏应确保儿童不能穿过或者攀爬；对溺水高发的危险水域要进行警示和巡逻，并配备救生装备和人力；监督管理游泳、水上娱乐场所的资质和安全情况；监督管理水上交通安全；向公众普及儿童溺水预防和现场急救的知识技能；做好洪水灾害的预警和防范等。

自救和救人应保持冷静

自救：

第一，若不小心溺水，冷静勿慌，双手与双脚顺水起伏，同时用力向下蹬水划水。当头露出水面时应尽量吸气，让身体渐渐浮起，找准方向慢慢向岸边移动。一旦发现附近有人，要大声呼救。

第二，若在水中抽筋，慢慢拉伸抽筋肌肉，让肌肉伸展松弛。当大人来施救时，一定要听从指挥，不要胡乱抓扯大人的手、腿、腰等部位，避免施救者同样陷入危险。

第三，遇到离岸流（白浪边上有绿色海面）要赶紧上岸。若不幸被卷入，不要强行逆向游回，应顺着水流方向，沿着与沙滩平行的方向游离，再转向游回岸边。

救人：

第一，发现有他人溺水，应原地大声向周围人求救，同时拨打“110”或“12395”（中国海事局）电话求助。

第二，情况紧急时，可用长竹竿或绳索类工具救助，未受过专业训练的人不可下水救人，也不可手拉手结成人链救人。错误的方式只会让更多人落水。

第三，如发现有人困在离岸流中，尽可能向他抛掷些帮助漂流的器具，并立即通知救生员，千万不要贸然下水救援。