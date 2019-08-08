喝气泡水有助减肥？营养相当于矿泉水！

专家：卞华伟

中山大学附属第三医院临床营养科主任

近年来，气泡水因号称“零糖、零添加、零卡路里、富含微量元素”，加上口感清新、气泡细腻、口味多样，成为年轻人心目中“洋气又健康的肥宅快乐水”。网文甚至宣称气泡水可促进血液循环、消除便秘、抑制食欲、有助减肥，将其等同于“万能健康水”。这是真的吗？

“从营养价值来说，花高价买气泡水，跟喝矿泉水区别不大，主要看个人喜好。” 中山大学附属第三医院临床营养科主任卞华伟指出，公众完全高估了气泡水的健康价值。

比苏打水更能降尿酸？

可能有用 但多喝凉白开也能做到

有传言称，气泡水比苏打水更能降尿酸，适合痛风、高尿酸人士饮用。苏打水是碳酸氢钠溶液，具有弱碱性，有助于体内尿酸水平较高的人士碱化尿液，促进尿酸的排出。人体血清尿酸浓度的高低取决于体内嘌呤合成量、食入量与尿酸排出量之间的平衡状态，尿酸排出量增加，有利于体内血清尿酸浓度的降低。

“气泡水也属于弱碱性水，有促进尿酸排出的作用，但它跟苏打水一样，作用有限。”卞华伟指出，对于患有高血压的痛风患者来说，经常饮用富含钠离子的苏打水并非理想选择，相对而言，气泡水或矿泉水会显得“友好”一些。

其实，日常多喝水、少吃肉，多吃蔬菜，也能控制尿酸水平，促进尿酸排出。从这个角度来看，多喝物美价廉的凉白开并不比喝气泡水逊色。

气泡多=更天然更健康？

离开含量谈营养价值无意义

目前，市面上常见的气泡水分为天然气泡水和人工气泡水两类。天然气泡水是指地表下水源或永冻层的冰块在一定压力下产生的水，除了含有天然二氧化碳气体，还含有钾、钠、钙、镁等天然矿物质和微量元素，是一种富含矿物质的矿泉水。天然气泡水在打开瓶盖后，释放的气泡丰富细腻，持续较久的气泡也被认为是“更天然更健康”的表现。

“从地下开采并加压灌装的天然气泡水，生产成本较高，标价也较高。其实它的矿物质含量与普通矿泉水相差无几。”卞华伟说，这种气泡水虽然含有多种矿物质，但离开含有量去谈营养价值是没有意义的。

一瓶气泡水约为600毫升，所含的天然矿物质和微量元素总量并不多，如果试图通过喝气泡水来满足人体所需的微量元素，那对人们的胃肠容量是一个巨大考验，根本就不可能。“如果通过饮用液体来补钙，那喝气泡水远远不如喝牛奶的效果好。”卞华伟说，当然，和凉白开和纯净水相比，气泡水的营养价值要高一些，可以理解为“比什么矿物质都没有要好点”。

卞华伟指出，通过饮水来补充矿物质的行为也不可行，合理的膳食补充才是解决问题的正道。“如溶解在水中的矿物质尤其是钙盐和镁盐的浓度较高，那么水的硬度会比较高。长期饮用硬水，出现结石的风险会明显增高。”

可抑制食欲能减肥？

腹中胀气营造的幻觉！

有不少气泡水爱好者在网上介绍经验，称气泡水可抑制食欲，喝完一瓶气泡水再吃饭，进食量会明显减少，有助于减肥。还有网文宣称“气泡水可以消除便秘、阻断糖类与脂肪的吸收”。

“气泡水富含二氧化碳气体，进入胃部后会产生饱腹感，给大脑一个虚假的‘吃饱了’的信号。”卞华伟说，但这种饱腹感是非常短暂且不真实的，这就是大家喝完可乐“返气”的感受，一口气消失后，该饿还是会饿。故意用喝气体的方式来增加饱腹感，错过用餐时间，过后再进食，吃多的风险更大。对于胃肠功能较弱的人来说，经常“喝气”会造成胃肠胀气，弊大于利。

同样的，气泡水带来的气体可能会刺激肠道的蠕动，或许在一定程度上能改善便秘。但也正因为胀气，进食量减少，肠道内没有足量的食物残渣，单靠气泡水“加油”，依旧难以完成排便的过程，甚至可能因为肠道胀气而不适。想通过促进胃肠蠕动来缓解便秘，倒不如吃点番薯等富含膳食纤维的食物，既能使大便成型，又可产气，促进肠道蠕动。

有些气泡水为改善口感，会添加甜味剂。和糖相比，甜味剂不提供热量，长期喝添加有甜味剂的气泡水，并不会增加人们对糖的摄入量。