用现代仪式激活传统节日

8月7日，是农历七月初七，这一天是中国的传统七夕节，不管是恋人约会七夕，还是商家七夕促销，抑或是举办各种七夕活动，虽然方式不同，形式不一，但有一点是相同的，都是用一种“仪式感”过七夕。仪式感不是片面地去追求，也不是刻意而为，更不是为了面子而相互攀比。仪式感是日常生活的一种积极状态，是享受生活的一种质朴美学。

传统节日中的仪式感，体现在习俗，附载于文化。七夕节源远流长，经过2000多年的发展，在时间的积淀中，七夕形成了多样的习俗传统，丰富的文化内涵。七夕节的传统习俗和文化包括如下内容：牛郎织女传说、乞巧乞美乞智的习俗传统、“小人节”的习俗传统等。除了丰富的民间传说故事，还有多样的习俗活动，围绕七夕节还形成了大量诗词歌谣、绘画戏曲等文学艺术作品。透过这些七夕仪式感，可见一代代人的生活状态，以及人们对美好生活的向往和追求。

今天，在信息技术的突飞猛进中，在互联网、物联网、大数据、智能化等带来的社会生活巨变中，传统节日受到了前所未有的冲击。此时，我们更加需要用仪式感去激活传统节日，让传统节日本身的仪式感与现代生活对接，使人们在自然而然中过传统节日，由此让传统节日充满人气，发扬光大。