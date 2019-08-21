随着80后、90后新消费群的崛起，月饼市场呈现出怎样的消费新趋势？一项题为“今年中秋或有‘人造肉’月饼，你会买吗？”的话题讨论调查显示，3101名以80后、90后为主的参与讨论的消费者中，80.8%的受访者表示不会购买“人造肉”月饼。

中秋节是我们中华民族最传统也是最重要的节日之一，既然是传统节日，就应该有一些仪式感，而吃月饼就是中秋节最不可或缺的仪式感了。如此语境下，80.8%的受访者表示不会购买“人造肉”月饼，而选择购买小龙虾月饼、辣条月饼等搞怪月饼的受访者占比几乎为零，超八成受访者专情于传统口味月饼，表明年轻的消费者越来越注重中秋佳节的仪式感。

不可否认，随着信息时代的发展以及生活节奏的加快，以往过中秋节，人们不再望月怀古，月饼成了被各种嫌弃恶搞、可有可无的点心。特别是随着月饼品种的多样化，传统的手工月饼渐渐退出了中秋的大舞台。但我们几千年的中秋文化与祖先的智慧，都承载在这一个个小小的手工月饼之中。可见，超八成受访者专情于传统口味月饼，表明公众回归传统文化初心的意愿；特别是去年“现烤现卖”月饼广受欢迎，人们亲身见证月饼制作过程，品味传统中秋散装月饼，口口酥软，回味无穷，节日仪式感也由然而生。

中国民间文艺家协会名誉主席冯骥才曾经指出，古人创造了十分完整又严格的节俗，如仪式、庆典、规制、禁忌，乃至特定的游艺、装饰与食品，来把节日这天演化成一个独具内涵的日子。然而，有些传统节日习俗已经快消失了，如果我们感觉陌生，不妨去重温一下传统。传统手工热饼，特别是月饼“现烤现卖”，就是让人们重温制作月饼的手工传统技艺，重温源远流长的中秋文化，重温中国传统节日的仪式感。

换言之，八成人专情传统月饼，让中秋节更有仪式感。仪式感是传统节日的传承载体，是中华民族的盛典和骄傲。我们应该以一颗敬畏之心，重视这些传统节日之仪式感，用心去体验传统精神和情感。重温节日文化仪式感不妨“从娃娃抓起”，只有“小手拉大手”，才能传承发扬传统节日所蕴含的文化魅力和深厚的历史积淀。有关部门应在校园开展一些传统节日全流程仪式的再现活动，让孩子们广泛参与，让这种仪式感深入人心。