北京胃肠镜预约时间拟缩至三个月内

为践行“不忘初心、牢记使命”主题教育，北京市卫生健康委自7月22日至10月底在全系统开展改善医疗服务百日行动和加强综合监管、保障行业安全“双百日行动”，推出“互联网+医疗健康”、缩短等候预约时间等20项改善医疗服务重点任务，今年还将在全市设有急诊科的二级综合医院实施急诊预检分诊分级就诊工作。

无痛胃肠镜排队时间控制在三个月内

改善医疗服务百日行动将注重改善医疗服务细节，解决群众看病就医方面的操心事、烦心事、揪心事。市卫健委副主任张华表示，将积极发挥信息化作用，方便患者就诊，推进“互联网+医疗健康”工作。通过自助设备、微信、手机App等多种方式，为患者提供自助购买病历本、精准分时段预约挂号、在线支付、上下午出诊信息查询、检验检查预约和结果查询推送、出院随诊等服务，开展多种形式的一站式服务，减少患者排队和往返医疗机构次数。

各医院将努力缩短等候预约时间。同时，向社会发布提供无痛胃肠镜等检查的医疗机构名单，共128家，加强健康科普宣传，引导患者合理就诊。

目前，不少医院无痛胃肠镜等检查项目预约周期时间较长，有的长达十个月，也有半年的，因此市卫健委要求，此类检查排队等候时间原则上要控制在三个月内，对于等候时间超过三个月的医疗机构，要改善就诊流程，将患者预约等候时间压缩1/3。

全市二级综合医院开展急诊分级

为提高急诊服务效率，本市将继续推进急诊预检分诊分级工作。包括研究制定《北京市加强急诊预检分诊分级工作方案》，今年将在全市设有急诊科的二级及以上综合医院全面实施，要求医疗机构要合理安排急诊患者就诊顺序，急重优先，提高医院的急诊救治效率。

从今年5月1日起，全市20家市属三级医院已经实施急诊预检分诊，按患者病情严重程度将患者分为“濒危、危重、急症和非急症”1至4级，之后，依照级别顺序接受诊疗（即分级就诊），遵循从重到轻、从病情迅速变化到相对稳定的原则，合理安排患者就诊顺序，优先处理较重病人。病人病情的级别决定了诊疗次序，而不是“先来后到”。这20家医院实施急诊分级以来，保证了危急重症患者得到及时救治，医疗资源得到有效分配和利用，急诊秩序明显改善。

市卫健委还要求各医院持续完善急诊危重症患者绿色通道管理，确保患者得到及时有效救治,同时完善三级医院急诊患者收入院协调机制，保证急危重症患者能够得到及时救治。

已开具慢阻肺长处方1230次

市卫健委还要求，各医院还要不断完善便民措施，改善就医环境。今年上半年，市中医局、市医管中心、各区卫生健康委和各医疗机构认真落实《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，结合本单位实际，积极挖掘内部潜力，逐项整改落实，取得积极成效。

目前，北京市59个综合医联体的核心医院都做到优先向医联体内基层医疗机构预留号源。设置口腔科的75家综合医院和口腔专科医院，复诊预约率已达90%以上；设置产科的64家综合和专科医院，产前检查复诊预约率已达90%以上；38家三级综合医院都能够给医联体内基层医疗机构预约号源。

全市二级以上医院均开展优质护理服务工作，实现100%全覆盖。全市院前急救呼叫满足率已由年初的86%提高到88.5%，年底能够达到90%的目标。增加基层长处方病种，将慢性阻塞性肺病纳入基层长处方服务，方便患者到基层就诊，目前已开具慢阻肺长处方1230次。（记者 蒋若静）