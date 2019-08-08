HPV疫苗怎样选择最合理

作为一种和高危型人乳头状瘤病毒（HPV）直接相关的妇科肿瘤，宫颈癌常常让女性谈之色变。而随着医学科技的不断进步，HPV疫苗应运而生。这几年国内二价、四价、九价HPV疫苗陆续上市，意味着女性在家门口就能接种HPV疫苗了。

但问题来了：接种HPV疫苗的原理是什么？应该如何正确选择？二价、四价、九价HPV疫苗的区别在哪里？疫苗接种有无年龄限制？打了疫苗后是不是就不用做宫颈癌筛查了？哈尔滨医科大学附属第一医院孙宇辉教授对上述问题一一做出了解答。

宫颈癌患者趋于年轻化

30岁出头的宋女士，产后一年半开始出现接触性出血，伴腰痛，症状逐渐加重，最终确诊为宫颈癌早期。备受打击的宋女士喃喃自语，没想到自己这么年轻竟会得上宫颈癌。小两口及家人反复商量后，决定放弃生育二胎计划，接受了宫颈癌根治术，术后恢复良好。

孙宇辉介绍说，宫颈癌是最常见的女性生殖道恶性肿瘤，我国宫颈癌的发病率已高居世界第二位。近年来的统计资料显示，我国平均每年约有13万例宫颈癌的新发病例，死亡人数每年超过5万例，并且宫颈癌发病年龄出现年轻化趋势，10年间，我国25~39岁年轻女性宫颈癌的发病率平均增加了近5倍，死亡率平均增至2倍。孙宇辉在门诊常常遇到尚未生育的年轻女孩被诊断为宫颈癌前病变，少数患者就诊时已患上宫颈癌。

分析原因，孙宇辉介绍说，目前认为宫颈癌的危险因素主要包括HPV感染、多个性伴侣、初次性生活小于16岁、多产、吸烟等。99%以上的宫颈癌组织中，都能检测到高危型HPV。现已确认的HPV有100多个亚型，其中与宫颈癌发病相关的高危型有10余种，最具杀伤力、最常见的是HPV16型和18型，约有70%以上的宫颈癌是由这两种亚型的持续感染所致。此外，流行病学调查显示，我国高危型HPV的感染人群呈“双峰”现象，即存在17~24岁和40~44岁两个高峰阶段。现阶段对高危型HPV感染与宫颈癌关系的研究认为：从感染到发展为宫颈癌至少需要5~10年时间。这就提示，25岁以前的年轻女性更应及早行动，在感染高峰前加以有效应对和防范。

从源头上阻断病毒感染

需要说明的是，HPV疫苗并非是治疗型疫苗，而是用来预防和阻断HPV病毒感染的。一旦HPV病毒感染途径被“拦腰折断”，那么就能减少70%以上宫颈癌病例的发生。所以，目前病因明确的宫颈癌被视为“可以传染的恶性肿瘤”，也是首个可通过疫苗得到遏制的恶性肿瘤。孙宇辉还解释说，HPV疫苗是借助基因工程技术合成的在抗原性等方面与HPV相似的假病毒颗粒，因而不具有感染性。

当前我国已经批准的HPV疫苗包括HPV二价（适合9~45岁）、HPV四价（适合20~45岁）、HPV九价（适合16~26岁）等3种类型疫苗。“这里谈到的‘价’，是指疫苗中病毒抗原的种类。”孙宇辉介绍说，HPV疫苗的“价”越高，说明对接种者的保护作用越广泛。世界卫生组织在关于HPV疫苗立场的文件中曾指出：“上述3种疫苗均可预防大多数宫颈癌。”因此，选择接种何种类型的疫苗要根据接种者的年龄、当地的卫生资源等综合决定。要指出的是，未有性行为的女性预防效果最佳（我国指南中最佳接种年龄13~15岁）；已发生性行为的女性，HPV疫苗也具有良好的保护效果。

疫苗接种十问十答

依据人们针对HPV疫苗提出的一些问题，孙宇辉给出了具体答复。

◇接种HPV疫苗能取代宫颈癌筛查吗？

并不是接种HPV疫苗后就绝对不会患宫颈癌，因此仍需定期进行规范化的宫颈癌筛查。

◇在HPV疫苗接种过程中，因某种原因不能完成同一种疫苗接种，是否可以用其他疫苗来替换呢？

不建议替换，因为每种疫苗的特性不同，相关替换研究资料有限，临床不建议中途替换。

◇之前已经接种低价HPV疫苗，还需要接种高价HPV疫苗吗？

二价和四价已经达到宫颈癌80%以上的保护效果，由此不推荐再接种。

◇HPV疫苗需要加强免疫吗？

不同于乙肝疫苗，HPV疫苗目前不推荐接种后的加强免疫。

◇HPV疫苗45岁以后还能接种吗？

对这个年龄段以上的女性，不再推荐接种HPV疫苗，宫颈癌筛查可作为预防宫颈癌的手段。

◇已经感染了HPV病毒还有必要接种HPV疫苗吗？

因为HPV疫苗针对多个亚型，因此只要是疫苗适应人群，是可以接种的。

◇妊娠期间可以接种吗？

研究认为，妊娠期间应避免接种HPV疫苗；如果是在接种过程中发现意外妊娠，应中断或推迟接种，产后重启完成接种。

◇在哺乳期，能进行HPV疫苗接种吗？

目前的研究建议，哺乳期接种HPV疫苗应谨慎。

◇应该到哪里进行接种？

和其他的疫苗接种一样，应咨询当地疾病控制中心，到政府指定有资质的社区卫生服务中心或医院接种。

◇HPV疫苗安全吗？

目前的观察认为，HPV疫苗和其他疫苗一样，局部会有红、肿、痛等反应，极少有严重不良反应。另外，接种前应详细报告既往接种疫苗不良反应情况。

孙宇辉最后指出，2018年，世界卫生组织曾明确提出“全球协作，共同实现2030年消除宫颈癌”的奋斗目标。当前，医学界开展的宫颈癌三级预防措施，包括一级预防即病因预防——排除高危因素，防止宫颈癌发生，如应用HPV疫苗等；二级预防即临床前期预防——早期发现、早期诊断、早期治疗，及时诊治宫颈癌前病变，如使用宫颈癌筛查等；三级预防——CIN及宫颈癌确诊后采取积极、有效的治疗措施，减少并发症和复发率，提高生存率。而有了HPV疫苗这一利器，相信人类将有望从源头上彻底斩断宫颈癌的魔爪。