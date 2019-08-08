你真的了解罐头食品吗？

不建议自制罐头，达不到工厂灭菌封装的相关标准

罐头食品是食品原料经加工处理，装罐或灌装入金属罐、玻璃瓶、半刚性容器或包装容器，采用密封杀菌方式或杀菌密封方式达到商业无菌要求的食品。罐头食品的保存原理是基于良好的容器密封性能与合适的热力杀菌，同时密封使得外界微生物无法进入产品内部，从而实现长时间保存。

罐头食品中有食品添加剂吗？

在罐头食品生产中,为保持罐头的色鲜味美和延长保存时间,可以按照国家标准合理使用食品添加剂。罐头食品中常使用的食品添加剂有着色剂、甜味剂、防腐剂、抗氧化剂、水分保持剂、酸度调节剂、稳定剂等,具体添加限量标准在GB2760-2014有严格规定。

罐头食品为什么需要这些食品添加剂？

如水果罐头,由于水果在热加工过程中会发生软烂现象,常需要加入稳定剂来保持一定的硬度和脆度。而有些水果在加工过程中易发生褪色现象,需要加入着色剂。另外在加工水产品类、肉类以及坚果类罐头时,需要加入抗氧化剂,以防止产品中油脂氧化。

既然罐头食品要达到无菌要求，那还会添加防腐剂吗?

通常情况下,罐头食品采用热杀菌方式进行杀菌,大部分是不需要添加防腐剂的。但在加工食用菌、腌制蔬菜等罐头食品时,常采用温和的热处理方式进行杀菌,而这种方式往往达不到商业无菌的效果,因此,为了达到一定的贮藏期,还需要加入防腐剂以延长食品的保质期。