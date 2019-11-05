11月3日下午，一名外国旅客来到广州白云国际机场T2航站楼安检现场。经过X光机检查发现该名旅客的行李箱内装了十二罐罐头和超量化妆品，于是开包员小李告诉该名旅客这些物品不能随身携带。

很多旅客由于担心将要去的地方食物吃不惯，因此会带上一些喜欢的罐头食品，以防不备之需。在此，白云机场安检人员温馨提示您：罐头类物品含有大量食用油，同样属于液态物品。广大旅客乘机前，请检查好自己的行李物品是否符合随身携带行李的规定，若不符请及时办理托运手续，以免给自己乘机带来不便。（全媒体记者李妍 通讯员徐群博、杨茵茵、潘志玲）