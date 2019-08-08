问题一：网上说孕妈妈食用亚麻籽油好，有科学依据吗？

答：孕妈妈可以适量吃点亚麻籽油。

日常生活离不开油，选择营养价值高的食用油，是孕期健康膳食的基础。亚麻籽又称胡麻籽，是一年或多年生草本植物亚麻的种子，含油率36％～45％。

亚麻籽油含丰富的不饱和脂肪酸，主要成分为α-亚麻酸。α-亚麻酸对血脂异常、高血糖、肥胖症、儿童发育不良、视力下降等疾病具有一定的预防和辅助治疗效果。

α-亚麻酸的代谢物DHA与人脑和视网膜神经细胞的生长和发育成熟有直接关系。如果缺乏亚麻酸，可能会出现大脑效率降低，反应迟钝。

一般情况下，怀孕后3个月，胎儿可以利用孕妈妈血液中的α-亚麻酸来生成DHA，然后输送至大脑和视网膜，组成磷脂膜。所以，保证孕妈妈每日摄入α-亚麻酸十分重要，补充的最好途径是选择食用亚麻籽油。

问题二：不喜欢吃蔬菜，多吃维生素丸可以吗？答：不建议。食物是最好的营养素来源。

细胞生长的要素之一是维生素，不同的维生素有其不同的功能和特性，这种物质人体无法自行制造，完全依赖食物供给，多存在于蔬菜水果之中，倘若孕妈妈摄取不足或缺乏某一种维生素，就会影响到胎宝宝细胞的构造和生长发育。

维生素的最好来源是食物，如果孕妈妈胃肠道有问题或者食物供给维生素不够，需要在医生的指导下服用维生素制剂。当然，必须适量服用，不能摄入过多，多吃可能会危及胎儿安全。

问题三：现在是孕早期，想吃辣的可以吗？

答：尽量不吃或少吃。

多吃辛辣的食品会刺激孕妈妈的胃肠道，加重早孕反应。如果孕妈妈的肾脏有问题或有高血压，就更应该避免食用辛辣食品，否则会加重病情。当然，少量或偶尔吃一般没有问题。

问题四：夏天天太热了，吃冷饮可以吗？

答：尽量不吃或少吃。

冷的东西吃多了可能会引起胃肠道功能障碍及腹泻，影响孕妈妈对营养物质的吸收，导致胎儿发育不良。

问题五：孕期生病了坚决不吃药，对吗？

答：不对。

有些药物会对胎儿产生影响，因此不少孕妈妈对此产生误解，生病之后也不愿就医，怕医生开药，有的甚至自己扛到疾病很严重的时候才去医院；或者走另一个极端，自行在家胡乱吃药，这些行为都可能会给胎儿带来影响，甚至引发严重的后果。正确的做法是：生病后第一时间去看医生，同时告诉医生你怀孕了，严格按照医生的嘱咐吃药。

问题六：孕期大补真的好吗？答：不好。

有的孕妈妈怀孕后为了保证自己和胎儿的营养，经常服用一些温热性的药物、补品，比如人参、鹿茸、鹿胎胶、鹿角胶、桂圆、荔枝、胡桃肉等，结果孕吐、水肿、高血压、便秘等症状都会加剧，甚至发生流产或死胎等，故孕期不可随意大补。

另外，即使不用补品，在饮食上也不能为了“进补”大吃大喝，毫无节制，对孕妈妈和胎儿都不利。

对妈妈的危害：①毫无顾忌地想吃什么就吃什么，尤其甜食摄入过多，会造成血糖高，有引发妊娠期糖尿病的危险。②吃得过多、体重增长过快，会使妊娠纹过早出现。③体重超重会给孕妈妈的行动带来不便，表现为懒得走动，运动后气喘吁吁，并且形成恶性循环，而孕期缺乏运动不利于顺利分娩。④肚子太大会压迫下肢血管，影响循环，使下肢水肿加重，形成静脉曲张。⑤孕期体重超重会影响产后身材恢复。研究发现，如果孕期体重增长不超过16千克，产后能较顺利地恢复身材，即使增重也多在2千克左右；若孕期体重增长超过16千克，产后继续肥胖的可能性则要翻一番。

对胎儿的危害：①如果胎儿体重超过4千克，会给分娩造成困难，容易并发新生儿产伤。②导致胎儿在成年后糖尿病的发病风险增高。③会使胎儿的脂肪细胞增长速度快，增加日后肥胖的概率。