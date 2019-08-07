国际健康产业大会将于9月在烟台举行

以“重新定义健康产业”为主题的国际健康产业大会将于9月21日在山东烟台举行，来自医疗康复、医疗3D打印、医疗机器人、人工智能、可穿戴等领域的11个国家的20多位两院院士和80多位专家学者，1000多位代表将出席大会。

健康中国2030行动（2019—2030）提出，到2030年，我国健康产业占GDP的比重将从现在的5%提高到15%，达到欧美发达国家水平。随着人工智能、互联网、3D打印、机器人、可穿戴等新技术与健康产业的结合越来越紧密，健康产业的外延和内涵已经发生改变，健康产业将彻底摆脱医疗和医药的二元制发展局面，健康全要素市场正在悄然形成。国际健康产业论坛秘书长罗军教授指出：新的健康产业正在改变传统的商业模式和产业型态，以休闲度假、养生保健、美丽乡村同行、特色康旅等多种题材的主动健康与医养结合模式，将成为新的趋势。以数字化为特征的智慧医疗、互联网医疗将成为新常态。

国际健康产业论坛是由来自11个国家的20多位两院院士发起创办的非营利性、非官方的国际化高端智库平台，每年9月下旬将在烟台举办全球理事会年会和项目对接会等活动。本次年会将围绕“医养结合”、“主动健康”、“健康管理”、“人工智能”、“医疗机器人”、“医疗3D打印”等18个主要议题展开深入讨论，探索健康产业新途径新模式。

罗军教授表示，当人民温饱解决以后，健康将显得尤为重要。现在我国的健康产业还主要集中在医疗和药品两个领域，规模接近5万亿，医疗器械大概5000多亿，医疗管理和医疗服务业还处于起步阶段。全民健康时代将迎来健康产业爆发式增长。到2030年，我国健康产业将突破20万亿，成为国民经济的重要组成部分。山东省提出，到2020年，全省医养健康产业将过万亿，占GDP的比重达11.5%。，成为山东省国民经济的重要支柱产业。烟台市以国际健康产业大会为战略突破口，以引进世界顶尖的科研机构和国际院士团队为项目牵引，坚持从高端切入做好战略规划布局，积极引进医疗康复机器人、可穿戴、人工智能、医疗康复3D打印等核心技术团队和高端国际医养机构，深入推进大健康产业。

烟台是我国最早开放的14个沿海城市之一，也是闻名海内外的宜居宜养宜业城市，不仅拥有海天一色的自然风光，还有高倍负氧离子的新鲜空气；不仅适合养生度假，布局高端医养康养服务产业，还适合投资创业。拥有一片海洋，就拥有一生健康。烟台在生物制药、医疗康复、医疗教育、医疗器械等方面产业基础扎实。全市拥有48家上市公司，6个千亿级产业集群，韩国在华投资的1/10在烟台，现代汽车海外唯一的汽车研发中心在烟台，日资企业有1100家，港口排名我国前十。烟台市有关领导表示，烟台实体经济家底雄厚，制造业体系完善，目前正在着力打造北方先进制造业强市，并因势利导，充分发挥海滨城市得天独厚的区位优势和资源环境优势，创建北方最佳旅游度假休闲和健康产业名城。

烟台市医养健康产业发展规划（2018—2022年）明确提出：以打造千亿级产业为目标，以创建国家级医养结合试点城市和省级医养结合示范先行市为抓手，围绕“医、养、康、健、游”等重点领域，着力转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，推动医疗、养老、文化、旅游、体育等多业态深度融合发展，扩大医养健康产品供给，完善全方位、全周期医养健康产业链条，将医养健康产业培育成我市重要支柱产业。到2022年，全市医养健康产业增加值力争达到1100亿元，占GDP的11%，基本形成投入多元、覆盖城乡的医疗服务体系和养老服务体系，医药制造、健康旅游、健康信息等行业发展水平稳步提高，医养健康产业竞争力进一步增强。到2030年，全市医养健康产业增加值占GDP比重达到15%。在智慧医疗、医养结合、医养健康等领域形成一批竞争力强的优势企业、知名品牌和关键技术，医养健康产业发展的核心竞争力显著增强。