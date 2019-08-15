起步期的健康产业 亟须补上“科技”这一课

“健康产业占GDP的比重，我国目前不足5%，而欧美发达国家这一比例超过15%。”日前，国际健康产业论坛秘书长罗军在接受科技日报记者采访时表示，发展健康产业首先要补短板，要补上“科技”这一课。

最新数据显示，2018年我国健康产业规模接近5万亿，到2020年有望突破8万亿元，2030年将突破20万亿。

“但是，我国健康产业整体还处于起步初期，人们对健康产业的认识多停留在概念阶段。产业规模、产业链差距都比较大。”罗军说。

目前，我国健康产业的布局集中在一些高端医疗检测、特色医院、老年医院、康复医院、专科医院、养老地产等领域，但竞争力并不强。

“欧美在健康领域有非常成熟的社区医疗和保健运营体系、服务体系，比如，美国的健康产业建立了一整套包括预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗等环节的服务，通常涉及医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。除此以外，我们对健康产业的认识和理解上还存在不少偏差，基本上还持有传统的医疗卫生、医疗保健理念，而欧美对健康的理念已经上升到生命科学的范畴，包括主动健康、运动健康、健康管理、医养健康等。”罗军说。

罗军建议，健康产业要做好顶层设计，切忌盲目圈地、盲目上马一些低水平的项目；要重视科技的力量，积极推动新科技、新商业模式在健康领域的应用；要深化国际合作，与顶尖的科研机构和科学家合作，夯实产业基础；要注重与应用场景的深度结合。