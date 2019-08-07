中医疗法如何治愈心身疾病？

本期节目：专家解析何为心身疾病

心身疾病发生很大程度上都与工作、生活各方面的压力相关，长期的压力之下，人忽略了自己的心理需求，一件不顺心的小事甚至一些天气变动都会导致疾病的发生。

中医上如何认识心身疾病？

中医理论对心身障碍的认识有许多论述，其中对病因有三因致病的学说。

外因。是指自然环境因素，中医认为外邪即六淫邪气：风、寒、暑、湿、燥、火。身体遭受到它们的侵袭就会出现各种不适。比如有的女性在生完孩子以后，会出现“产后风湿”，多数患者都会说到最初的诱因与产后着凉受寒有关。

内因。即情绪、情志因素，中医讲七情为喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，当一个人的情绪过激的时候，七情就成为致病因素，就会产生各种各样的心身问题。在临床上，经常会遇到重大考试之前，孩子出现紧张不安、食欲下降、失眠头痛等症状。甚至家长也一起失落、焦虑抑郁、担忧自责等。

不内外因。既不属于六淫，也不属于七情所伤，而是与患者的饮食、生活习惯有关，暴饮暴食、经常熬夜，生活起居没有规律等属于不内外因。

中医如何治疗心身疾病？

中医上对心身疾病的治疗主要有3种方式：中医治疗、中西医结合治疗和整体治疗。

治疗方式的选择和患者的病情严重程度有关，如果是病情比较轻，或者是适宜用中医治疗的，治疗上选择先中后西。

中医药物治疗是根据望闻问切、辨证施治，给患者制定中药的汤剂或者中成药的治疗。非药物治疗包括针灸、走罐、按摩、刮痧、耳针等中医特色疗法。

也有一些患者已经接受过西医的治疗，或者病情比较重，可以选择中西医结合治疗，中医、西医各自发挥优势、互相补充，消除症状，达到治疗效果。

整体治疗指根据患者的病情采用全程疾病管理模式，为患者制定个体化诊疗方案，定期随访评估病情转归，调整治疗方案。与患者及家属建立治疗联盟，一起为疾病康复而努力。

如何预防心身疾病？

中医自古就有不治已病治未病的理念，十分强调健康教育，认为调神是养生保健的第一要素，人的精神平和，就不会生病。生病后防止传变、康复后防止复发也都属于治未病的理念。

可以通过运动的方式来减压；饮食上注意不偏饮、偏食；还可尝试中医的经络按摩、气功导引等方法，这些都可以在心身疾病的防治当中起到一定作用。

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专家简介

张捷，首都医科大学附属北京中医医院心身医学科主任，主任医师，硕士生导师。兼任中华医学会心身医学专业委员会常务委员、中华中医药学会心身医学专业委员会副主任委员、北京医学会心身专业委员会副主任委员。

擅长：针药并用、中西结合治疗焦虑症、抑郁症、失眠、更年期综合症及躯体疾病伴发的情绪障碍等。并从事心理治疗工作。

出诊时间：每周二、周四上午。