仁济医院甲状腺义诊 知名专家现场答疑解惑

“有甲状腺症状，应该到医院进行哪些检查？”“甲状腺功能异常对孕妇和胎儿有什么影响。”“患有甲状腺疾病，还能吃海鲜吗？”为了提高市民对甲状腺疾病的认识，普及甲状腺疾病科普知识，8月2日下午，仁济医院举办了“多学科联合甲状腺疾病科普授课及大型义诊”，知名专家包括头颈外科主任医师王卓颖，核医学科副主任医师孙晓光，内分泌科副主任医师王丽华等在门诊大厅为市民答疑解惑。

其中，义诊福利包括免费专家挂号、免查体体检费、检查报告免费解读、免费健康咨询、优选入院治疗、优先专家手术等。

甲状腺是人体最大的内分泌腺，是维护人体健康的关键，甲状腺一旦发生异常，会危害到体内几乎所有的器官和组织。

王卓颖表示，甲状腺功能异常患者数量庞大，由于症状不明显，导致众多患者对该疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率不足，所以进行甲状腺疾病的筛查非常有必要，市民也可每年定期进行甲状腺疾病检查，早期发现，早期治疗。

“无论是甲状腺功能减退还是亢进都会对女性不孕产生影响。”王丽华指出，甲减对于妊娠期妇女影响最大，妊娠早期对激素需求非常强烈，这个时候也是胎儿大脑发育的时候，如果甲状腺激素供应不足会导致胎儿智力低下、生长受限、运动功能减弱甚至死胎等严重后果。对育龄期女性，建议备孕前常规检测甲状腺功能，而确诊患有甲状腺疾病的女性，建议先专科治疗后再备孕。

如何在肿瘤根治和正常功能保留两者间找到平衡点？王卓颖表示，通常，外科手术在切除肿瘤的同时，因解剖结构不清楚、发生变异，或者有时因肿瘤侵犯周围结构等原因，可能造成周围重要结构的损伤，或者也必需牺牲一部分的周围器官组织。如果肿瘤已经侵犯了临近的喉返神经、甲状旁腺、肌肉、气管、食道时，为了到达肿瘤根治的目的，必定会对正常生理功能造成一定的影响。

王卓颖举例道，如声音嘶哑或音调变化，手足麻木等缺钙症状，颈部刺痛或运动感觉障碍，严重的还会丧失语言和进食功能。“目前随着医学技术的提高，诸如：神经监护仪的运用，旁腺示踪剂的使用等，可以降低并发症的发生比例，但目前仍无法完全避免。”

据了解，90%以上的甲状腺癌均为分化型甲状腺癌（DTC），DTC病人主要通过手术治疗，但单纯手术治疗复发率为32%。孙晓光认为，“手术+碘-131+TSH抑制治疗”是分化型甲状腺癌治疗的经典方案，但就单个病人而言，也需要进行准确的评估以便制定个体化的治疗方案。