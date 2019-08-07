喜欢这项运动的孩子更容易成功！幼儿园就该练起来

明媚的阳光、清新的空气、青翠的草地，奔跑的孩子………这朝气蓬勃的场景，将在全国3000多所幼儿园出现。日前，全国青少年校园工作领导小组办公室发布报告介绍，2019年计划遴选3000所足球特色幼儿园，以游戏、兴趣为主，引导各类幼儿园广泛开展幼儿足球活动。

孩子们就该“踢”起来！

享受快乐童年，留下最美好的回忆

球王马拉多纳从3岁开始踢球；足球明星梅西，5岁起就在街区少年队踢球，参加幼儿足球运动是许多世界级球员的经历，他们的童年享受到了足球快乐，也因为足球成就了自己。

享受玩耍的快乐，对孩子而言更为重要。幼儿足球的核心是游戏，享受游戏带来的快乐、满足，和小伙伴们一起在球场上奔跑，收获一份纯净的童年友谊，弥足珍贵。弗洛伊德说过：悲惨的童年经历，长大后再怎么成功、美满，心里都会有个洞，充斥着怀疑、不满足、没有安全感……拥有快乐的童年，是人生最美好的回忆。

中国的学生很辛苦，似乎孩子迈入小学大门的那一刻，就逐渐失去了纯粹的快乐。高考、就业都是重重压力，当人生苦难接踵而来，被生活压榨得透不过气来时，静下心，回忆下美好快乐的童年，或能帮你走出情绪困境。

英国南安普顿大学高级讲师蒂姆·维尔德舒特博士认为，怀旧是一剂提升心理健康的良药，让过去的欢乐感受重现，有维持内心平衡的作用，让人对将来更加乐观、有激情。

营造运动习惯，为健康打好基础

足球是不错的运动，但有家长担心，幼儿园的娃娃会不会太小了?儿童心理与儿童体能教育专家殷红博教授在接受《中国教育报》采访时表示，3至6岁是幼儿运动兴趣、运动习惯发展的关键期，中国许多中小学生缺乏运动兴趣，没有建立良好的运动习惯，错过发展关键期是重要原因之一。

首部《中国儿童肥胖报告》发布的数据显示，中国儿童超重和肥胖率不断攀升，主要大城市0～7岁肥胖儿童估测有476万。小胖墩们或将面临高血压、糖尿病、高血脂等疾病的威胁，所以要尽量“动”起来。

和其他运动方式不同，足球运动能亲近大自然，呼吸到清新空气，晒到和煦的阳光，摔倒了还能和茵茵绿草来个“亲密接触”，大量的奔跑，充足的运动量，能促进大脑分泌生长激素，保证骨骼发育。一些特有的动作技巧，传球、拨球等，对锻炼儿童平衡力、协调性、柔韧度都具有积极作用。

运动伤也不要太过担心。德甲奥格斯堡足球俱乐部的球队医生埃尔斯博士认为，虽然踢球会像任何运动一样导致受伤，但是严重受伤毕竟很少。孩子们从小就学习在空中碰撞后如何安全落地，反而能保证自己不受伤害。

培养健全人格，长大更易成功

美国教育家戴尔·卡耐基对各界名人进行广泛调查后认为，个人事业上的成功，85%靠的是不凡的人格心理素质，诠释了健全人格的重要性。

儿童健全人格的发展简单来说包括探索主动性、合群和适应性、情绪稳定性和自控力、良好社会适应能力等。北京安定医院精神科郑毅教授曾形象地介绍，用老百姓的话说就是，懂不懂规矩、能不能适应、会不会分享、跌倒了是不是爬起来等。

北京儿童医院精神科主任崔永华强调，足球能将这些品质巧妙结合，踢球不是“单打独斗”，前锋、中场、后卫等各司其职，要互相配合，为队友创造射门点位；规则意识要分明，带球过人，收放自如，要有良好的自控力，这为孩子进入社会，拥有良好人际交往能力打了好基础。

现在不少孩子，面对挫折的能力不足，遭遇一些小事，就会一蹶不振甚至做出极端行为。有心理学家调查，我国有46%的儿童有不同程度的“玻璃心”。



而在足球场上，跌倒了就得马上爬起来，摔一身泥也不能停下脚步；关键时刻还要头球争顶、“单刀赴会”，这愈挫愈奋、百折不挠的精神，在一场场“踢”起来的运动中影响着孩子的身心成长。孩子有了健全的人格打底儿，将来无论是在职场上打拼，还是面对生活的种种磨难，内心会坦然淡定得多。