开塞露是很多家庭的常备药，更是便秘患者的救星。可是你真的会用吗？为啥有人用两支还没有便意？其实大部分人用开塞露的方法都不太对。

A

开塞露适合

大便干硬型便秘

广州中医药大学第一附属医院肛肠科赵永昌主治医师介绍，市面上的开塞露常见成分是纯化水和甘油，是利用甘油的高浓度即高渗作用，刺激肠壁，使更多水分从组织中渗入直肠腔，软化大便并反射性地引起排便反应，再加上其具有润滑作用，能使干硬的大便容易排出。所以，适合在直肠腔内有干硬大便但排出困难的时候使用。

B

开塞露使用五部曲

建议开塞露的使用方法：

第一步，检查注药管：将开塞露顶端的盖打开以后，首先要检查开塞露的注药管是否光滑，以免损伤肛门直肠。对于需要剪口的开塞露，在自行剪口时，不要把开口剪得过于尖锐。

第二步，润滑注药管：挤出少量药液涂抹在注药管表面。

第三步，体位准备：建议取左侧卧位，两膝盖屈曲至腹部利于暴露肛门。

第四步，注药：将细长的注药管缓慢地插入肛门口，先挤出少许药液润滑肛管，然后继续缓慢深入，待注药管大部分进入肛门后用手指挤压开塞露瓶后半扁圆的部分，将药液挤入直肠深部。一般单次使用10-20ml（1-2支）即可。

第五步，静候便意：卧床等候，有强烈的便意时就可以去排便了。

C

开塞露不能长期用

赵永昌提醒，开塞露偶尔辅助排便是安全有效的，但不能长期使用。长期使用开塞露，正常的直肠黏膜受粪便刺激产生收缩的功能受损，无法将刺激信号传导至神经中枢，表现为没有便意。

临床中发现，长期使用开塞露的便秘病人治疗是最困难的，比长期服用泻剂的病人治疗还要困难。因此，便秘病人应到医院的肛肠科或消化科就诊，进行规范诊疗。