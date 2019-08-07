治疗银屑病关节炎，中西医结合1+1>2

广东省中医院风湿科主任医师 黄清春

银屑病在民间被称为“牛皮癣”，且分为多种类型。最常见的表现是皮肤上长出鱼鳞一样的银白色鳞屑，严重时鳞屑片状脱落会看见皮肤上血迹斑斑。因为病情难治且易复发。因此，在大多数人看来，银屑病关节炎很可怕，是一种无法根治的“绝症”。

银屑病关节炎很可怕，是一种无法根治的“绝症”。但广东省中医院风湿科主任黄清春指出：银屑病（银屑病关节炎）如同高血压、糖尿病一样可治、可控，只要遵循合理的治疗方案，就能在很大程度上控制症状，获得较好的生活和工作质量。而中西医结合治疗此病，相对单纯的西医或中医治疗，往往有1十1大于2的功效。

年近六旬患病16年，香港同胞辗转求治

58岁的香港同胞何先生，患银屑病关节炎16年余，一直在香港本地西医院求治，长期采用甲氨蝶呤片和生物制剂治疗，早期相当一段时间控制好，病情稳定。随着生物制剂的减量，患者病情容易复发并出现反复感染，何先生后来慢慢停药，没有坚持继续治疗。近两年来病情加重，出现关节疼痛僵硬，皮疹瘙痒难忍，寝食难安。经过多方打听，今年7月16日抱着一试的心态，找到黄清春主任寻求中医药治疗。

首诊可见何先生全身散在红斑和斑块，小的如豆粒、大的如苹果般大小。

皮疹上覆盖银白色鳞屑，鳞屑片状脱落，刮去后可见点状出血点，双手指甲呈顶针样改变，双手小关节、膝关节、腰部疼痛，下蹲、弯腰、转头不灵活，炎症指标（C反应蛋白、血沉）偏高。黄主任确诊患者处于银屑病关节炎高度活动期，属于中医证型的湿热瘀阻，鉴于患者之前进口生物制剂加口服抗风湿药联合消炎止痛药方案病情容易反复，黄主任在原西医方案基础上辨证给予中药汤剂口服。以中药助病人“滋阴清热、活血通络”，治疗2周后复诊，何先生症状好转，面部红斑鳞屑消退、胸背部红斑鳞屑稍见减轻、关节疼痛僵硬好转、炎症指标较前下降。

中西医结合，全程管理治疗银屑病关节炎

临床上，针对何先生这类难治的顽固银屑病关节炎病人，黄清春主任多年来渐渐积累和形成了一套中西医全程管理治疗的办法，效果明显。

（1）急性期以西医治疗为主，中医和西医相结合。主要采用西医抗风湿类药、非甾体抗炎药、生物制剂等，尽快控制银屑病皮损的同时控制关节炎症、减缓关节破坏进展。同时辅以中药复方辨证论治内服与外用治疗，达到功效互补、增强疗效、减少不良反应与副作用发生的目的。

（2）稳定期注重中医中药的整体调节作用，帮助病人改善关节功能，提高生活质量，防止关节残毁的发生。治疗策略主要以中医中药辨证对患者的体质进行调理为主，减少西药的种类和剂量。目前银屑病关节炎中医辨证普遍分为5种证型：风寒阻络证、血热风燥证、湿热蕴结证、热毒炽盛证、肝肾亏虚证。黄清春主任采用辨病辨证结合的方法，在对应中医证型推荐方药基础上加予莪术、赤芍、乌梅、肿节风、土茯苓等，并适当辅以中药外洗等进一步治疗。这个阶段中药占据治疗的主导作用。

（3）此外，患者病情发作时皮肤发痒发热，渗血型病人发病时间多是春初与炎夏，皮肤会产生裂口，肉芽和渗血，脓包型病人发病时间多为秋末冬初，皮肤瘙痒难耐会令病人坐立不安。广东省中医院皮肤专科根据多年临证经验，研制出的院内制剂银屑灵内服可起到祛风燥湿、清热解毒、活血化瘀的功效；茶菊脂溢性洗液外洗有清热除湿、祛脂杀虫、散风止痒、润燥生发等功效。

建议：生活细节注意能减少复发加重

黄清春主任强调，银屑病关节炎想要疗效好，除了长期坚持规范的专科治疗以外，日常生活的调理保养也至关重要。

该类患者长期采用免疫抑制剂及生物制剂治疗，会致自身免疫力降低，尤其在季节更替时容易出现呼吸道方面的问题，所以平时需要注意休息，劳逸结合，预防感染。

此外，银屑病关节炎患者在寒冷、干燥的环境中，容易出现皮疹、关节症状加重的情况，表现为“冬天加重、夏天缓解”，故日常生活中需要注意保湿保暖。日常饮食方面，建议多补充蛋白质，少吃芒果、菠萝、荔枝、榴莲等湿热水果，尽量戒烟戒酒，保证新鲜瓜果蔬菜的摄入量，适当补充维生素。

最后，精神紧张与过度的担忧会导致银屑病关节炎的加重，黄主任时常开导银屑病关节炎患者要有良好的心态，学会调节工作与生活节奏，规律生活，放松心情，避免紧张焦虑以减少复发。