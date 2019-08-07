相比其他哺乳动物 人类易患心血管病

与其他哺乳动物相比，人类更易患心血管疾病。美国研究人员日前在美国《国家科学院学报》杂志上报告，人类祖先的一个基因失活可能是导致人类容易患心血管疾病的“罪魁祸首”。

此前研究发现，动脉粥样硬化等心血管疾病在其他哺乳动物中极其罕见。虽然圈养的黑猩猩具有与人类相似的危险因素，如高血脂、高血压和运动不足，但黑猩猩很少患心血管疾病，即便有心脏病发作，也是由心肌瘢痕等器质性病变所致。

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校研究人员用高脂饮食喂养两组小鼠，并观察它们患动脉粥样硬化的情况。一组小鼠体内具有与人类相同的CMAH突变基因，这种突变基因会令体内缺乏一种名为N-羟乙酰神经氨酸的糖类分子。而对照组小鼠则保留了正常的CMAH基因。结果发现，经过高脂饮食喂养后，具有CMAH突变基因的小鼠患动脉粥样硬化的情况增加了近两倍。这也有助于解释，即便是素食主义者，也由于人类的这一基因缺陷，面临比其他哺乳动物明显要高的心血管疾病患病风险。

对于吃肉的人类群体来说，患心血管疾病的风险比素食主义者还要高一些。研究人员解释说，这是因为肉中含有N-羟乙酰神经氨酸，人类食肉后会把其中的N-羟乙酰神经氨酸当成外来分子，从而引发针对性的免疫反应，不断产生抗体进而导致炎症，而炎症在动脉粥样硬化的发生、发展中起着重要作用。相比之下，其他哺乳动物由于体内天然有这种分子存在，即便食肉也不会触发上述免疫反应。

研究人员认为，CMAH基因的这一突变可能发生在200万年到300万年前的人类祖先身上。基因突变后，人类避免了感染与N-羟乙酰神经氨酸有关的病原体，进而预防了疟疾等疾病，增强了长距离奔跑的能力，但却增加了患心血管疾病的风险。