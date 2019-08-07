助消化不能靠酸奶！挑选关键看营养成分

你喜欢饭后来杯酸奶吗？很多人认为既帮助消化又可减肥。其实，真相并不是这样的。武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，喝酸奶可以促进胃酸分泌，其中所含的益生菌，有助于促进肠道健康。但是，酸奶自身是没有消化酶的，并不能直接帮助消化。而且，酸奶本身也含有一定热量，吃撑了再喝酸奶就等于额外摄入这些热量，长期如此可能导致发胖。

酸奶的消化作用其实很微弱

人们常说“多喝酸奶有助于肠胃消化”，实际上指的是酸奶中的蛋白质可以促进胃酸分泌，乳酸也降低胃内的pH值，从而激活胃蛋白酶帮助消化食物，但是酸奶自身并没有消化酶，并不能起到直接促进消化的作用。”

曾晶进一步解释，通过多种益生菌在牛奶中生长繁殖，使牛奶发酵制成酸奶，这些益生菌进入肠道后有助于维持肠道微生环境的平衡、促进肠道蠕动。

不过，日常生活中常见的酸奶中，常见的菌群有乳酸杆菌、乳双歧杆菌等，这些菌群不耐酸，当酸奶经胃进入肠道时，在胃部的强酸环境中大部分已经失去活性，无法发挥益生菌的活菌作用。因此，市面上销售的酸奶主打“益生菌”的宣传，部分是夸大了酸奶中益生菌的作用。

曾晶介绍，要让酸奶中的益生菌在肠道中发挥活菌促进肠道健康作用的功效，一般需要满足三个条件：一是进入肠道后仍然是活菌；二是这类菌群对于个体的肠道是有益的；三是活菌数量需要达到一定的数量。

大部分酸奶难以满足这三大条件，因此，酸奶中的益生菌在胃肠道中更多的是发挥益生元作用，即细菌的菌体成为促进肠道活菌生长繁殖的营养成分。

如何选酸奶？看营养成分

由于酸奶所发挥的消化作用并不直接和明显，曾晶建议，一般喝酸奶，应主要关注其营养价值，从营养成分中挑选合适自己的产品。“酸奶是我们人体优质蛋白质和钙的主要食物来源，对于乳糖不耐受人群是一大利好”。

在挑选酸奶时，可先关注标签里食物营养成分表中的蛋白质含量，100克牛奶含有3克的蛋白质，酸奶比例会稍低一些，尽量挑选蛋白质含量接近3克/100克的产品，这样营养含量多一些。

值得注意的是，酸奶的成分中含有脂肪、糖，一般碳水化合物比例越高，糖分越多。“我们膳食平衡中提到每天摄入糖量最好不超过25克，有的酸奶100毫升含有10克糖，那么喝一大瓶就糖分超标了。” 曾晶提醒，长期、过多食用含糖量高的食品，容易造成肥胖、高血脂。尤其是儿童，因为很多乳酸菌饮品口感颇佳，小朋友容易贪饮而造成过量，从而导致蛀牙等。

曾晶还建议，对于长期便秘、吃抗生素、感冒发烧过后、经常消化不良的人群，可以适当喝益生菌饮料或酸奶，“抗生素会引起肠道菌群紊乱，因此服用抗生素的人应该经常喝酸奶来调整菌群平衡，改善肠道功能。在停药之后，继续喝一段时间酸奶，可以促进人体肠道菌群恢复平衡。”