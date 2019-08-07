学生扎推视力矫正 这三件事不可不知

广州医科大学附属第二医院眼科中心主任 沙翔垠教授

进入暑假，孩子们依然没闲。记者日前从广州医科大学附属第二医院了解到，暑假有一大波前来咨询飞秒近视手术的准大学生们，高峰期间每天约有30人检查，其中有半数都是刚刚考完高考的高中生。他们提出一串问题：检查之前有什么注意事项？如何能达到最好的术后视觉效果？如何选择手术方式？广州医科大学附属第二医院眼科中心主任沙翔垠教授提醒，想摘镜的学生千万要注意这三件事——

问题1为什么要做严格的术前检查？

很多人听说全飞秒激光手术过程才20秒，以为来到医院就可以马上手术，其实并不是这样的。是否能做近视手术，适合什么样的手术方式，都需要经过一系列专门的术前检查才能判断。

一次严格的专业术前检查一般需要2小时左右，经过20多项细致深入的检查，包括了裸眼视力、戴镜视力、眼压、角膜地形图、眼表综合分析、裂隙灯、角膜厚度、瞳孔直径、眼底、散瞳验光等。对于核心关键数据还需多次测量，经过不同的检查设备反复对比，确保参数准确无误。只有术前检查做好了，才能放心地进行手术，避免手术相关的风险，达到理想的视力。

“想做近视手术吗？检查2小时，手术2分钟的那种。”沙翔垠教授笑称，“有不少学生就是检查不过关。虽然角膜厚度在正常范围内，但是由于度数太高，不能做激光手术，只能考虑晶体植入。”

问题2价钱是否太便宜会不安全？

飞秒的仪器设备和配套耗材决定了飞秒激光手术必定是“高贵”的手术。他介绍，①设备非常娇贵，必须在无尘无菌、温度湿度和室内压都保持恒定的手术室呆着。②飞秒手术用到的一次性手术套包也是全进口的，每只眼睛只配一个手术包，手术套包上有世界上唯一的验证码，必须输入验证码手术系统才能启动。而每个手术套包的进价在几千元，两只眼睛就近万元。所以，硬性条件限制了飞秒手术不可能低价。

但是，近视手术市场鱼龙混杂，手术质量良莠不齐，一些医院以低到离谱的价格吸引患者，没有先进设备，没有充分术前检查，更没有专家团队为手术把关。如果盲目地追求低价，可能导致术中安全和术后效果得不到保证。

问题3手术失败会致盲吗？

视力矫正手术，只适合18-50岁的人群。对于许多18岁学生来说，近视手术可能是他们记事以来进行的第一次手术，所以难免会焦虑不安，甚至有些恐惧。比如，很多人来咨询时，都会提及一个问题：“医生，我好害怕万一手术不成功我的眼睛会不会瞎掉呀？”沙翔垠教授这样说道：“其实我很能理解大家的担忧，但是自从激光手术面试以来，全球范围内还没有一例因为手术而致盲的病例报道。”

所以，想摆脱近视又焦虑的高考生们在决定手术前，一定要做好心理准备，向专业医生进行咨询，而不是在百度上搜索各种术后不适的吐槽贴。更重要的是现场聆听医生科学的讲解，克服对手术的惧怕，接下来就能很好地配合手术了。