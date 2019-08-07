给孩子割包皮，慎重！

受访专家 广州市妇女儿童医疗中心泌尿外科主任 刘国昌

暑期儿童割包皮，竟成为一种“潮流”

割包皮是暑假择期手术的一项热门内容。刘国昌说，对于割包皮这件事，很多家长有盲从的心理，一打听别家孩子割了包皮，就开始怀疑自己孩子是不是也要去割。而在学校里，割包皮竟也成为一种潮流，曾经有一个小学二年级的学生回家跟父母说：“班上同学都割了包皮，自己也要割。”

这里需要解释一下，长在男孩子命根子上的包皮，是覆盖在丁丁头褶成双层的皮肤。小男孩的包皮一般有三种状态：正常、包皮过长以及包茎。新生的男宝宝几乎百分之百都是包茎，有的包皮较长，包绕丁丁使龟头及尿道外口不能显露。如果包皮开了，丁丁头露出来了，反而往往提示有疾病。

“你家孩子割了包皮吗？”每到暑假，就有不少妈妈在朋友圈讨论这件事情，看起来似乎男孩子到了4-5岁就应该都去割包皮。然而，对于这件事，广州市妇女儿童医疗中心泌尿外科主任刘国昌指出，除非因病理性的原因，绝大多数男孩不需要挨这一刀。

相当一部分“割包皮”的孩子被劝止

到底孩子的包皮要不要割？毕竟割包皮不是割白菜，而是一项手术。刘国昌说，人体没有一处组织是无用的。包皮可以覆盖这丁丁头，保护它，其分泌液含有细胞因子，可保护内部尿道口预防感染，有免疫保护的作用；包皮这层黏膜还可以避免丁丁头因为与内裤摩擦而变得敏感，可以减低成年男性的早泄发生率。所以，包皮对于男性的生殖健康是很有作用的。

可见，包皮不是家长想要割就给孩子割的。小儿出生时，包皮口小，但皮肤正常，弹性好，包皮与丁丁头之间的粘连，以后随着小儿发育逐渐宽大，黏粘逐渐消失，包皮与丁丁头分离。一般3-4岁之后，包皮都可以自行向上退缩，外翻包皮即可露出丁丁头。

所以，除非是病理性包茎，出现排尿困难、包皮反复发炎、肥厚、水肿，包皮失去弹性和扩张，无法向上退缩并伴有尿道口狭窄（孩子在尿尿时，丁丁的前端会像气球一样鼓起，尿尿也细得像一条线）或者包皮过长等情况才考虑进行割包皮的手术。

目前，在妇儿中心泌尿外科接诊到家长带孩子割包皮，如果发现是生理性包茎，刘国昌也是建议外用艾洛松激素可以让包皮变松，也不推荐进行手术。

据统计，到了6岁之后，大约只有8%的比例出现包茎，18 岁的男孩只有1%包茎。综上所述，真正需要做包皮手术的孩子并不多，目前很多父母决定给宝宝进行手术，一般是为了追求美观，更像是一种整容手术，这种医学上并非必须进行的手术，建议还是三思而后行。

几分钟的手术

手术不能出错

一般来说，丁丁头包皮粘连在4岁时分开，但有一些孩子会迟一些，所以家长可慢慢观察，洗澡时可以帮助其慢慢往上推。如果出现病理性包茎，4-5岁正是手术的最佳时间。

刘国昌表示，小儿包皮手术虽然只是几分钟的小手术，是否完美，却将影响到孩子将来成年后的终身“性福”。所以，对小儿包皮手术一定要谨慎哦。

“原本只是一个包皮手术，临床上也接诊到外院做成了致畸手术。”刘国昌说，“由于孩子的尿道与丁丁头的冠状沟很接近，有的手术不细致，切得过深，竟然将尿道切断，不得不进行手术修复。”割包皮不仅仅解决健康问题，还要有好的外观。所以，小儿包皮手术应到正规医院就诊，以免出现手术严重后遗症，如感染、出血等。

他强调，包皮手术后在家要注意护理，除了用医生开具的药水消毒外露丁丁头和尿道口，家长观察到出现以下情况则需要就医——

1、出血。包皮环切手术主要采取压迫止血，如果手术中血管结扎不牢固或者环套松脱，如果敷料都湿了，说明出血太多。

2、丁丁头的黏膜颜色发生变化，如果发紫、发白表明包扎太紧，导致局部缺血。

3、手术后一周后还有排尿异常、渗出分泌物，遮住尿道口。