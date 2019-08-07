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孩子尿床心理性因素占多数

陈辉 彭福祥 梁嘉韵

2019年08月07日08:57 来源：羊城晚报

中山大学附属第一医院小儿肾病中心主任 蒋小云

小宝（化名）今年6岁，在广州某幼儿园就读。小宝的妈妈突然被老师叫去幼儿园谈话，老师向她反映，小宝从3岁进入幼儿园后从来没有尿过床，可是暑假前，在幼儿园午睡时连续发生了尿床。这一情况越来越严重，甚至在家中小宝看动画片时，担心家人会关电视，竟紧张得尿了裤子。小宝的妈妈担心小宝得了遗尿症，于是趁暑假急忙带小宝去看医生。

小宝真的是遗尿症吗？

中山大学附属第一医院儿科主任、小儿肾病中心主任蒋小云介绍，通常5岁以上的孩子，一周内尿床超过2次，持续超过3个月就可以诊断为儿童遗尿症。可分为原发性和继发性。导致儿童原发性遗尿症的原因有很多，由于夜间抗利尿激素不足导致的遗尿症门诊占67%。

蒋小云分析，原发性遗尿症的孩子一般从小就尿床一直持续到5岁以后。小宝3岁后已经不尿床了，最近一周才又出现尿床，这样看来小宝的症状并不符合原发性遗尿症的诊断，而要考虑为继发性遗尿症（已不尿床6个月以上，再次出现的尿床）。而像小宝这样，再次出现尿床的病例在临床上也不少见，多数是由于心理因素引起的。

宝宝心里苦，宝宝不说

蒋小云介绍，大多数孩子在2-3岁时就不再尿床了，有些孩子会晚些，因为4岁内的孩子中枢神经系统发育还不够成熟，对自己的排尿还不能完全控制是正常的。当孩子自己学会控制尿尿之后，如果还出现尿裤子、尿床，最常见的原因是心理因素。

有时家庭中出现重大变故，如吵架、搬家、亲人去世，或者孩子在幼儿园内受到欺负，或受到惊吓都有可能导致孩子因为焦虑或紧张而突然尿床。

小宝的妈妈回忆了一下，最近家里是发生了一些矛盾，夫妻两人的争吵比较多。但看着小宝吃饭、睡觉都很正常，每天快快乐乐的，以为孩子没有受到影响，没想到孩子其实还是承受了很大的心理压力，只是没有说出来而已。

在接下来的一段时间，小宝的妈妈比较注意小宝的心理疏导，在家里营造和睦的氛围，也尽量让小宝处于放松状态，几天之后小宝就不再尿床了。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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