我们有能力端稳自己的饭碗

数据来源：农业农村部、国家统计局

“农机安‘大脑’，标准化种地，不缺苗、不漏籽，看来秋粮产量也不会低！”夏粮丰收，一袋袋麦子摞进粮仓，安徽怀远县徐圩村种粮大户尚跃，紧跟着就种下了玉米。站在地头看着绿油油的苗情，他一脸的陶醉。

从江南鱼米之乡到中原大地，再到东北黑土地，农民们按照时令辛勤耕耘，粮食生产一环扣一环、一季接一季。

没有哪个产业像粮食这样，尽管平时不“显山露水”，一有“风吹草动”，便会掀起惊涛骇浪。正如习近平总书记指出：“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”“我们的饭碗应该主要装中国粮”。

党的十八大以来，我们坚持“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，全国粮食连年丰收，总产量一直稳定在1.2万亿斤以上。牢牢端稳了饭碗，为应对各种风险和挑战赢得了主动。

当前，农业生产成本攀升、国际市场不确定性增加，加之粮食生产持续高位运行。那么，粮食生产后劲还足吗？粮食供给能力有保障吗？就这些问题记者进行了调查采访。

看产量——大国粮仓根基牢固，粮食总产站上新台阶

“吃不饱”已成过去，新课题接踵而来：近年来，一边是粮食需求刚性增长，一边是总产、库存、进口出现“三量齐增”。连年丰收为什么还要进口，我们的饭碗如何端得更稳？

“适度进口，为的是调剂余缺，有效缓解国内农业资源压力。”农业农村部部长韩长赋说，“我们要看到，全球粮食年贸易量在4亿吨左右，仅占我国消费量的2/3，十几亿人不能靠买饭吃过日子。解决好中国人的吃饭问题，必须坚持立足国内，‘确保谷物基本自给、口粮绝对安全’。”

纵观基本面，大国粮仓根基牢固。

——基础夯实，改变“靠天吃饭”局面。

“过去春怕旱，秋怕涝，现在渠相连、水畅通，望天田变吨粮田。”河南滑县西徐营村农民袁社打心眼里高兴。一个高标准农田项目落户，改宽、硬化渠道，解决了全村农田的灌排难题。

稳住耕地，数量不减，质量提升。严守18亿亩耕地红线，全面落实15.46亿亩以上永久基本农田特殊保护制度，确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩，到2020年建成8亿亩高标准农田。这些硬杠杠，为保障粮食等重要农产品有效供给提供了基础支撑。目前，全国农田灌溉水有效利用系数达0.548，一半以上耕地实现了旱涝保收。

——科技驱动，大大提升土地产出率。

河北清河县，400多台联合收割机刚上演完浩荡的夏收场面：嗖嗖嗖，一簇簇麦秆应声倒地，点播机紧跟其后，一粒粒玉米精准下种。“早上还是地里的麦，中午就成了袋里的粮，种收二合一，‘三夏’变‘两夏’，真神！”高裴村农民王耀武竖起大拇指。

无人收割机、高速播种机进田，不断刷新麦收速度，清河县29万亩小麦，不到一周就收割完毕。

数字最有说服力。2018年，我国农业科技进步贡献率已达到58.3%，五年提高三个百分点。农作物耕种收综合机械化率超过68%，农民告别“面朝黄土背朝天”历史；新品种不断更新换代，今年夏粮几个主产省单产增加15公斤以上。目前全国水稻、小麦、大豆、油菜全部为自主品种，不折不扣做到了“中国粮用中国种”。

——政策托底，调动各类主体种粮积极性。

“地里种什么？价格怎么样？”春耕之前，山东无棣县双堠村杜青林就有了答案：“优质麦有补贴，跟公司签了订单，咱挣的是放心钱。”稳粮促增收，今年政策公布早，资金下拨快，扶持力度只增不减。稻谷、小麦最低收购价政策进行调整优化，玉米、大豆生产者补贴不断完善，种粮农民真正吃上了定心丸。

国家统计局最新数据公布，今年全国夏粮总产量2835亿斤，同比增长2.1%。夏粮丰收看秋粮，农情调度显示，全国秋粮播种面积达到12.8亿亩，与上年基本持平，为秋粮丰收奠定了良好基础。

看总量，2018年我国粮食总产量达到13158亿斤，粮食综合生产能力站上新台阶。看人均，全国人均粮食占有量达到470公斤，高于世界平均水平。的确，无论城市还是乡村，“米袋子”更充实，“菜篮子”更丰富，“果盘子”更多彩，我国三大谷物自给率保持在98%以上，口粮自给率达到100%。

“粮食生产基本面持续向好，我们有能力、有底气牢牢端稳饭碗，保障重要农产品供需平衡。”韩长赋语气坚定地说。

看质量——供给侧全面发力，增产导向转为提质导向，保障全链条安全

粮食有效供给不只是量的问题。家住北京东城区的“烘焙达人”李明芳坦言：“面包要做得松软，就要用好的高筋粉。可超市里的好牌子大多是进口的，价格贵不少。”

从市场看源头，中原粮仓一面是粮食丰收，一面是有的小麦加工企业“吃不饱”。粮食到底多了还是少了？

结构，问题还在结构！

“当前，农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，阶段性的供过于求和供给不足并存。”全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文分析，现在人们更追求吃得好、吃得健康、吃出个性，需求升级了，有效供给却没跟上。深入推进农业供给侧结构性改革，就是要以市场为导向，消除无效供给，增加有效供给，提高供给体系整体质量。

发力供给侧，一场全方位变革正如火如荼。

——调优结构，多的减下去，缺的调上来。

不种玉米种什么？一度让甘肃环县陈旗塬村农民伤透脑筋。政府给补贴，搞培训，农民传登鹏试着种起苜蓿，“简单得很嘞！一次种，只管收。草当粮，羊吃上后出栏速度明显快了。”看到好收益，村里人纷纷跟进，五道梁、三条沟全部披上了绿装。

“市场定价，价补分离。”改革一子落，带来满盘活。在东北冷凉、北方农牧交错等“镰刀弯”地区，一穗穗玉米在“咻咻”地消失，一棵棵大豆、一株株饲草在“噌噌”地生长。田野上的加减法，换来产业布局的一手好牌：去年全国调减非优势区水稻800多万亩、玉米400多万亩，大豆、薯类、优质饲草等短缺品种补位，农业结构不断优化。

——调顺体系，全环节升级，全链条增值。

在河南，“厨房”带动“粮仓”，整县创建高产高效基地，更多农民抬头看市场，不再只顾埋头种地。

“做面包要强筋的，做馒头要中筋的，做饼干要弱筋的，分不清哪行？”永城市侯庄村种粮大户侯建理快人快语。去年麦季连遭五灾，一亩地减产200斤，算大账却发现钱没少挣：“1020亩优质强筋麦，全走的专用订单，每斤高两毛。”粮食产能变成加工优势。如今，中国人每吃4个馒头，有1个来自河南；每2个速冻水饺，有1个来自河南，“国人厨房”称号当之无愧。

田间连车间。全国新型农业经营主体达到300多万家，辐射带动全国近一半的农户。经营体系创新破解了“谁来种地”难题，让粮食生产不再单打独斗，融入现代产业体系。农业也不再限于耕田养殖，一二三产融合加快，一批批农产品创出新品牌，不断释放新动能。

——调好质量，统筹三大能力，优化供给体系。

“过去1斤小米卖五六块，如今卖到20块钱！”山西阳曲县北社村农民张立新感叹，以前拼面积、比产量，现在拼绿色、比质量。得益于优质粮食工程，阳曲小米擦亮品牌，提升价值链，好粮卖上了好价钱。

国家粮食和物资储备局负责人表示，统筹好粮食生产、储备、流通三个能力建设，大力发展粮食产业经济、健全粮食产业体系的重要性日益凸显。

“粮头食尾”“农头工尾”带动质量兴粮，增品种、提品质、创品牌，传统成品粮加工行业产值占比下降，粮食深加工和食品加工行业产值增幅分别高于全行业平均水平3.8和10.7个百分点。到2020年，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食加工转化率达到88%。

农业快步迈向高质量，从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显，从“旧动能”向“新动能”的转换日益加速，从“积累量”向“提升质”的跨越渐入佳境。

看产能——绿色发展成主旋律，任何时候都能产得出、供得上

我国以占世界9%的耕地、6.4%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，成就举世瞩目。但也要看到，一些地方农业资源要素正临近承载极限：地下水超采、黑土层变薄、生态退化……既要保障当代人吃饭，也要顾及子孙后代的饭碗，怎么办？必须转变农业发展方式！

“粮食安全的根基是‘能力安全’。只有实施‘藏粮于地’‘藏粮于技’战略，向绿色、优质转型，才能确保任何时候都能产得出、供得上。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆认为。

藏粮于技，摆脱资源紧箍咒，绿色发展成为主旋律。

湖南红土地，超级稻的故乡在求变。南县八一村农民陈明亮坦言，稻田养虾，虾吃昆虫，粪便还田，不施肥、不打药，形成一条生态循环链，一年亩产小龙虾200斤、优质水稻1000斤，产值能上万元。

如今，超级稻从高产不断向“优质、高效”升级。稻田也不再仅是水稻，“稻虾”“稻鱼”等共作模式，不仅保障了“粮袋子”“菜篮子”，也鼓起了农民的“钱袋子”。

江苏常熟，86户农户共同经营田娘农场，每年消化畜禽粪便、秸秆等废弃物数十万吨，产出有机肥培育优质大米数百万斤，污染大包袱变成致富新产业，联合国秘书长特别顾问将“中国绿色责任奖”颁给了这里。

据测算，在生产条件相同、投入不变的情况下，仅通过提高农业技术到户率，粮食单产提高幅度便可达10%以上。如今，测土配方施肥、绿色防控、节水、减肥等绿色技术遍布山乡大地，全国畜禽粪污资源化利用率达70%，农药、化肥使用量实现负增长。今年夏粮生产，小麦药剂拌种、种子包衣等绿色技术占比达87%，比上年提高两个百分点。

藏粮于地，轮作休耕，让疲惫的土地喘口气、透支的环境养养神。

“往年收完小麦种玉米，今年轮作大豆。大豆根瘤能固氮，养地培肥，来年小麦能增产6%左右。”站在黄河入海口附近，山东省东营市宏盛农业开发公司总经理李洪国，指着7000亩大地块介绍。

轮作休耕试点进入第四年，规模从2016年的616万亩扩大到今年的3000万亩，正在积蓄粮食可持续发展新能力。

“我们现在的粮食产能中，有一部分是过度开采地下水、开垦陡坡耕地、开垦湿地等形成的边际产能，这部分要有序退出来。”叶兴庆说。今年，河北黑龙港地下水超采区调减小麦种植60多万亩，三江平原地下水超采区井灌稻调减力度进一步加大。

农业的生态底色越发鲜明。《中国农业绿色发展报告2018》显示，我国耕地利用强度降低，耕地养分含量稳中有升，土壤有机质平均含量提升到24.3克/公斤。这证明，农业资源利用的强度降了下来，粮食产能的后劲更足，绿色发展动力更强劲。

“保障粮食安全是个永恒的课题。越是国内外形势复杂，越要重农抓粮，一旦粮食出了问题谁也救不了我们。”陈锡文说，不能因为粮食连年丰收，就认为今后可以高枕无忧，也不能因为推进供给侧结构性改革，就简单地压减粮食生产。

“五谷者，万民之命，国之重宝。”把粮食安全紧紧抓在手上，担在肩上，保质、保量、保长远，我们不但能把饭碗牢牢端在自己手上，还能为经济社会发展提供更有力支撑，也让我们更有底气应对国际复杂环境和风险挑战。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 01 版）