中国疾控中心从强化党务干部能力入手，引领疾控事业快速发展

8月6日，2019年全国疾控系统第二期党务干部培训在拉萨举办，培训由中国疾控中心党办主任路凯主持。国家卫生健康委直属机关党委办公室主任王凯，国家卫生健康委“不忘初心、牢记使命”主题教育第五指导组成员姚魁、西藏自治区卫生健康委党组书记、副主任王云亭，中国疾控中心党委书记、副主任李新华出席开班仪式并讲话，西藏自治区疾控中心党委书记、副主任王芹华致辞，来自全国疾控系统的党务干部160余人参加培训。

图为会议现场

培训班上，中国疾控中心党委书记、副主任李新华以《不忘初心打赢脱贫攻坚，牢记使命共享健康中国》为题，对参会党务干部进行党课专题辅导；国家卫生健康委直属机关党委办公室主任王凯围绕“如何做一名优秀党务干部”，结合工作实际分享经验心得；西藏自治区委党校、行政学院资深教授李宏聚焦增强党员干部的凝聚力、向心力，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育为学员培训授课；培训还包括国史党史专题教育、援藏工作经验与体会交流、藏区包虫病防治工作探讨等内容。

中国疾控中心党委书记、副主任李新华

近年来，全国疾控系统深入实施“一纲要两规划”和疾病防控专项规划，狠抓工作落实，取得可喜成绩。全国疾控系统坚守安全底线，传染病和地方病防控成效明显；强化预防接种，不断提升服务水平；强化综合治理，慢性病防治和精神卫生工作持续推进；以问题为导向，环境健康和学校卫生工作全面加强；补齐民生短板，疾控系统健康扶贫统筹推进。一年来，中国疾控中心坚决贯彻新时期卫生健康工作方针，全面落实全国卫生健康工作会议要求，以人民健康为中心不断深化机构改革，扎实做好重点疾病防控、危险因素监测与干预，圆满完成多起重大公共卫生事件应急处置任务，为全国疾控系统作出了引领和示范作用。通过党建工作引领促进健康发展，落实新时代全面从严治党要求，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，以科研方式抓党建，深化行业党建理论研究，抓好“百强支部”建设，利用全国卫生计生政促会疾控分会平台，带动全国疾控党建。中国疾控中心凝心聚力，公共卫生领域取得历史性突破，侯云德院士荣获国家最高科学技术奖并接受习近平总书记颁奖；中心荣获中华全国总工会设立的“全国五一劳动奖状”集体单位。

此次培训旨在强化全国疾控系统党务干部能力素质，聚焦党务工作效能提升，为全国疾控系统党务干部创造了一次共同学习交流的机会，启发和促进党务干部对新时期党的基层组织建设进一步深化认识，提高政治站位，树立历史眼光，强化理论思维，增强大局观念，丰富知识修养，从而切实理清思路，振奋精神，不断提高全国疾控系统党建工作整体水平，为全力推动疾病防控事业高质量发展和健康中国建设贡献智慧力量。（稿件来源：中国疾控中心 通讯员：路凯）