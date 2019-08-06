夏秋交替 科学养生有章可循

8月8日即将迎来立秋节气，然而，此时仍处于三伏天中，昼夜温差大，气温忽高忽低，往往是疾病的“多事之秋”。再加上秋季是阳消阴长的过渡阶段，此时开始草枯叶落、花木凋零，人容易触景生情，出现悲秋等伤感情绪，身体和心理都比较脆弱。那么，此时我们该如何科学养生、预防疾病入侵呢？山西晚报特邀山西省中医院脾胃病科主任医师苏娟萍为大家指点迷津。

不要急着“贴秋膘”

俗话说：立秋到，贴秋膘，冬去春来身体好。在我们日常观念里，比起夏季高温食欲不振，立秋过后，天气逐渐转凉，胃口也变得好起来，正是“贴秋膘”补身体的好时候。但这也并不意味着我们就要“大鱼大肉”，如果刻意为之，不仅不养生，还可能致病。

苏娟萍表示，经历了漫长的酷热夏季，人们大量吃冷饮，脾胃功能普遍会减弱，如果贸然进补，会骤然加重脾胃负担，使长期处于疲弱的消化器官不能承受，导致消化器官功能紊乱，出现胸闷、腹胀、厌食、消化不良、腹泻等症状。而且暑天湿气重，脾胃本易不适，甘厚饮食有助收敛湿气，于脾胃是进一步的伤害。特别是如果“补出火来”，待真正的秋天到来，人们就容易生病了。

那么，这是否意味着人们就不需要“贴秋膘”了呢？当然不是，在苏娟萍看来，经过了一夏的亏耗，立秋之后还需进补，其原则是“少辛多酸”，尽量少吃葱、姜、蒜、韭菜、辣椒等辛味之品以及辛辣、油炸、酒和干燥的膨化食品等辛味之物，进补一些“防燥不腻”的平补之品，如百合、藕、萝卜、木耳、山药、枸杞、鸭肉、鸡肉、兔肉等，以及一些酸味的应季水果，如苹果、石榴、葡萄、柚子、杨桃、山竹等。苏娟萍介绍，“苹果可以蒸熟了吃，梨和蜂蜜煮水喝对于润肠通便有很大的效果。在家里也可以用枸杞、莲子、银耳、山楂、乌梅、桂圆、黑芝麻、红枣、核桃，做几碗秋季养生粥，这些都能达到润秋燥的目的。”

立秋后也要格外注意饮食卫生、个人卫生，养成良好的卫生习惯。饮食以温、淡、素、鲜为宜，切忌暴饮暴食，要减少生、凉食物入口，多吃熟食和暖食，尤其是不要早上睡醒就吃水果和喝凉水，避免肠胃受到过度刺激。

此外，在养生进补方面，也要注意忌无病乱补，如服用鱼肝油过量会引起中毒，长期服用葡萄糖会引起发胖、血中胆固醇增多、易诱发心血管疾病；忌多多益善，任何补药服用过量都有害，认为“多吃补药，有病治病，无病强身”，以及“凡补必肉、以药代食、越贵越补”这样的想法其实都是不科学的。

起居调养要重视

“气定则神闲，神闲则性静。”秋季五脏归属为肺，肺气虚则机体对不良刺激的耐受性下降，易生烦躁悲忧之情绪。苏娟萍表示，秋季人们既有收获的喜悦，也难免触景生情，产生“夕阳无限好，只是近黄昏”的失落感。因此，在进行精神调养时，要坚持内心平静、神志安宁。

苏娟萍说，收敛神气，才能养气。有时候，心神消耗的气血，比身体劳作更多，因此不要让自己的心思太辛苦。在精神调养上也应顺应季节特点，以“收”为要，做到心境宁静，不烦躁、不熬夜，以一颗平常心看待自然界的变化，或外出秋游，登高赏景；或收敛心神，保持内心宁静；或多接受阳光照射，转移低落情绪。另外，在日常生活中，为了预防秋燥对人体的损害，还要及时调节空气湿度，保持四周环境的水分，可以在家中或是庭院内，多种植或摆放一些绿色植物，以增加空气的湿润度。

夏末初秋，昼夜温差加大，体质较弱者极易患感冒和腹泻症。从中医养生的角度来说，预防秋季腹泻主要是防止着凉，尤其是要防止疲劳后着凉，因为疲劳使身体免疫力下降，病毒容易乘虚而入。除了及时增减衣服，做好保暖之外，还应当进行适度的体育锻炼，改善胃肠道的血液循环，减少发病机会。预防秋季感冒，在起居方面也要有所注意，夜晚入睡时，一定要盖上被单、毛巾被之类的被褥抵御夜凉侵袭。

“春困秋乏夏打盹”，立秋后不仅仅是困，还让人觉得浑身乏力提不起劲。苏娟萍提醒，入秋之后不少人午休少了，加之工作生活压力大，易熬夜，睡眠时间也就随之减少。人困乏的最主要原因是缺少睡眠，大家应避免秋乏的现象出现，保持充足的睡眠，适当进行体育锻炼，而锻炼的时候要循序渐进。

这些疾病要防范

进入秋季，人们经常提到的一个词就是“秋燥”，那么到底什么是“秋燥”呢？“简单来说，秋季天气干燥，湿度降低，'秋燥’是人在秋季感受燥邪而发生的疾病。秋在五行之中与肺相应，‘秋燥’最容易危害肺部引起肺炎。”苏娟萍给出了解释。

除了肺部疾病外，肠道疾病、呼吸疾病在秋季也开始频繁发作。秋季是各种水果丰收的季节，人们容易生熟不分乱食，加之进入秋季之后，人体的消化功能、肠道的抗病能力开始下降，再加上季节交替之时病菌滋生，食物容易腐败，所以很多人一不小心就会有肠胃方面疾病的烦恼，尤其对于儿童、老人来说，抵抗力相对较低，在秋季极易发生急性腹泻。

同时，秋季也是流行感冒最为严重的一个季节，忽冷忽热的季节不仅让人难以适应，整个免疫系统也很难调整过来，所以感冒等呼吸系统疾病的发病率也就增高了。

除了常见病，还有“秋季病”也不得不防。苏娟萍告诉山西晚报记者，立秋之后，天气会逐渐转凉，很多中年人会觉得自己骨头痛，这其实就是“秋季病”的一种。

“因为夏季人体出汗多，肌肉毛孔疏松，吹空调时间过长，寒气都集中在腿上，秋天一到，不通则痛，就会出现关节肿胀、疼痛的症状，严重者连走路都会觉得不舒服。”除此之外，咽喉炎以及儿童的感冒发烧也是需要预防的“秋季病”。苏娟萍建议，立秋以后尽量少用空调和电扇，注意冷暖变化。

此外，立秋湿度较小、浮尘较多，花草树木开始了新一轮的新陈代谢，各种导致过敏的因素同样容易“招摇过市”，加之空气受到污染很严重，而过敏源会刺激到鼻黏膜，所以过敏性鼻炎的发病率非常高。

“要想提早预防这些疾病，必须从现在开始，多拿凉水洗脸，有过敏性鼻炎的患者，要经常拿凉水或者凉盐水洗鼻，提早适应秋季日渐变凉的天气。”苏娟萍建议道。而对于老年人来说，老年人对气候变化较为敏感，且适应性差，极易因上呼吸道感染而发病。

相关链接

中医秋季养生功

1.咀嚼鼓漱：

每天晨起和临睡前，有如咀嚼口香糖样(张大口)作上下颚运动100次。然后闭嘴，舌抵上颚鼓漱100次，使津液满口，徐徐咽下，反复36回。咀嚼时，颊部肌肉会将滞留在左侧头部的血液向下牵引，送回心脏，促进血液回圈，抵御秋季凉气。

2.压揉承浆穴：

承浆穴在唇下凹处，以食指用力压揉，即可感觉口腔内会涌出分泌液。若糖尿病患者在想喝水之时，用力压揉此处10余次，口渴即可消失，不必反复饮水。这种分泌液不仅可以预防秋燥，而且含有可延缓衰老的腮腺素，同时可使老人面色红润。本法简单实用，作为长期保健可以不受时间、场所的影响，随时应用。

3.秋季敲法：

肺与大肠相表里，由于秋燥易导致大肠蠕动变慢，形成季节性便秘。专家介绍秋季敲法。眼睛的正下方颊贵处，是大肠经络贯通处，只要有规律地刺激眼眶正下方或颧骨四周，就可使肠功能恢复正常。方法:并拢食、中、无名指，以指肚有节律地轻敲。早餐后10至15分钟，是大肠最易发生作用的时间。此时，做几分钟的秋季敲法，可立刻产生便意。便通则肺亦强，整个精神状态也会明显改善。

4.“嘻”字功：

为古代呼吸锻炼的呼法之一，有“去肺家一切积气”，“出肺中之浊气”的健肺功能。方法是在空气清新处站立片刻，尽量吸入新鲜空气，稍顿一下,然后口中发出嘻(xi)音，渐渐呼出浊气，反复36次。“嘻”字音可以清肺。对外感发热咳嗽、痰涎上涌、老年性慢性支气管炎等，都有一定的预防和治疗作用。