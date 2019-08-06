儿童遗传性肾脏病诊断不再难

(健康时报网端部记者 尹薇 复旦大学附属儿科医院 罗燕倩)中国儿童肾脏病致病基因有了谱系数据！近日，一项首次描绘了我国最大样本的儿童肾脏病的表型谱及致病基因突变谱系的研究，以“基于多中心注册登记系统的1001例儿童肾病疾病致病基因谱系研究”为题，在线发布在国际学术期刊《临床遗传学》(Clinical Genetics)杂志上。

“国际上新英格兰医学杂志等学术刊物发表过欧美人群肾脏病的致病基因谱系研究，但始终缺乏中国大样本人群的研究报道。”本研究通讯作者之一、复旦大学附属儿科医院党委书记徐虹教授表示，该研究首批数据由23家联盟单位共同完成。这项工作对我国遗传及罕见肾脏疾病实现“精准诊疗”具有重要的意义。

超过70%尿毒症儿童来自于遗传相关的原发性肾病

遗传性肾脏疾病包括先天性肾脏及尿路畸形、肾小球疾病、肾小管疾病和代谢性疾病、纤毛病、肾结石等，是儿童和青少年慢性肾脏病的主要病因之一。

20%的25岁以下慢性肾脏病患者为单基因突变所致遗传性疾病，而在终末期肾病即尿毒症儿童中，与遗传相关的原发肾脏疾病约占70%甚至更高的比例。2018年新英格兰医学杂志等学术专刊先后发表了高水平大样本的研究证实大约10%-20%的慢性肾脏病(包括儿童与成人)由基因突变所引起。然而，对儿童和成人健康危害极大的慢性肾脏病却通常起病隐匿。

从尿液筛查到超声，绘制首份病基因谱

徐虹教授领导的团队在十多年前开始探索通过学生尿液筛查及高危新生儿的泌尿系超声筛查等手段早期发现儿童肾脏病，并获得卫生部行业专项基金等支持，从上海市逐步向全国推广筛查项目，有力提升了儿童肾脏病的早期诊断水平。

在本次研究中，42.1%的患儿明确了致病基因的突变位点诊断。研究团队采用与国际接轨的遗传性肾脏病的最新分类方法，通过表型与基因型交互验证的数据分析方法，大大提高了儿童遗传性肾脏病的分子诊断阳性率。在激素耐药型肾病综合征、纤毛病、先天性肾脏及尿路畸形、肾小管疾病/肾结石及不明原因肾功能衰竭的五大类疾病中，分子诊断率分别为29.1%、61.4%、17.0%、62.3%及23.9%。致病基因图谱公布后，改变了临床工作者对我国儿童遗传性肾脏病诊断难度大、救治手段匮乏的观念。

有的肾病早点发现只需要口服药物即可缓解

本研究第一作者，国家自然科学基金委优秀青年基金获得者饶佳教授举例道：“本研究中我们在全国不同地区分别诊断发现了16例ADCK4(CoQ8B)致病基因突变造成的肾病综合征或蛋白尿及不明原因肾衰的患儿。针对该基因突变导致的辅酶Q10代谢缺陷，给予辅酶Q10大剂量口服治疗，在疾病早期获得分子诊断的小年龄患儿中有效控制了蛋白尿进展，摆脱了激素和免疫抑制剂等治疗；而由于延误诊断已进入尿毒症的患儿，已有5人通过肾移植成功获治。

本研究作者之一，同时也是“中国儿童遗传性肾脏疾病数据库”共同牵头发起者、中华医学会医学遗传学分会副主任委员、复旦大学遗传学教授马端教授谈道：“本次研究首次报道的我国儿童肾脏病致病基因谱系数据，凸显了中国人群在不同类型肾脏疾病致病基因的谱系特征，为我国遗传及罕见肾脏疾病的诊断和治疗赋能！”