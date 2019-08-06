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黄色镜片无助司机提升夜间视力

李雯

2019年08月06日08:52 来源：新华网

一些商家宣称，黄色镜片的夜视眼镜可以提升人们夜间视力，但《美国医学会杂志·眼科学卷》日前发表的一项研究显示，这种眼镜并不能让司机在夜里看得更清楚，相反可能损伤视力。

一些黄色镜片夜视眼镜广告宣称，这种眼镜可以帮助人们少受夜间路上行驶车辆强光的刺激，缓解眼部压力，增强夜间视力，有助更清晰地辨认颜色，并使人在夜间、雾天、雨天看得更清楚，提高夜间驾驶安全性。虽然并没有确凿证据证明这种有效性，这种眼镜销量一直不错。

对此，美国哈佛大学医学院的研究人员召集了18名平均年龄为27至28岁的年轻人和4名平均年龄超过70岁的老人参加了8个夜间驾驶模拟测试，每次持续约10分钟。驾驶者需要在看到行人时马上按喇叭。模拟场景中，行人要么身着深蓝色上衣，要么身着橙色上衣，驾驶者有时会受到对面汽车灯光干扰，有时则是在黑暗环境中驾驶。

结果显示，与戴着普通眼镜的人相比，戴着黄色镜片眼镜的人并不能更快注意到行人。而老年测试者无论有没有戴这种黄色镜片眼镜，注意到行人的速度比年轻人更慢。研究人员指出，经过染色的镜片，无论是黄色、红色或蓝色，都会过滤掉一部分光线。戴着这种眼镜在夜间开车跟戴着墨镜在夜间开车的感觉一样。因此研究人员建议消费者不要企图通过使用这种眼镜来提高夜间驾驶安全性。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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