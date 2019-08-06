医院用过的棉签、针头都去哪了？

近日，垃圾分类的话题引起了社会各界的广泛关注。然而，医疗垃圾的分类却鲜有关注。连日来，记者走访了佛山部分医院，了解医疗废物的处理过程。医护人员表示，医疗垃圾可以说是人们日常能接触到的最危险的废物，普通市民的分类意识却亟待提高。

现状

医疗废物混入生活垃圾

记者在佛山部分医院走访发现，多家医院门诊大厅、抽血处都设置有印有医疗垃圾专用标识的垃圾桶和生活垃圾桶。然而，有的患者在抽完血后就近把止血用的棉签或者止血贴丢到旁边的生活垃圾桶里。

记者在一家社区医院看到，一名带宝宝打完预防针的年轻妈妈随手将带有血迹的棉签丢入医院设置在户外的生活垃圾桶内。这位年轻妈妈表示：“平时在注射室外的话，我会把棉签丢在指定的医疗垃圾桶里，但是现在户外并没有设置专用垃圾桶，只能随手扔进普通垃圾桶。”

记者注意到，将使用过的棉签、止血贴扔进普通生活垃圾桶等类似现象在佛山多家医院都可见到。

佛山市第一人民医院总务科保洁主管陆琼芳说，为了减少这一情况的发生，医院从去年起增加了一批黄色的医疗专用废物桶。“去年至今年共投入了3批次，大约48个医疗专用废物桶，都设置在公共区域。同时，上面注明为‘棉枝、棉球、纱布、止血贴、输液贴、胶布、绷带收集桶’。”陆琼芳说，“但是，此类垃圾被丢弃至旁边的生活垃圾桶内的情况还是时有发生。有类似情况，我们都要求保洁员用夹子夹出来放入专用医疗废物桶内。”

佛山市中医院感染管理科科长陈苹介绍说，医疗废物分五类：感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。其中，患者接触最多的抽血后使用过的棉枝、棉球、止血贴等都属于感染性废物。“有的患者到医院佩戴的一次性口罩也属于感染性废物。”陈苹说，“医院范围内大部分患者还是比较注意将使用过的棉签、止血贴等扔进专用医疗废物桶，但是离开医院范围就难执行了。”

处理

医疗废物运送有专梯专车

医疗废物的危害在于它具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性，如果排放管理不严或处理不当，可能会造成对水体、大气、土壤的污染及对人体的直接危害。

佛山市第一人民医院每日产生的医疗废物大约为2000公斤。今年上半年产生医疗废物366.93吨。佛山市中医院每日产生的医疗废物大约为1310公斤。面对数量如此庞大的医疗废物，医院是如何处理的呢？

陆琼芳介绍说，对于使用过针头、棉签、纱布等医疗废物，医务人员会将其按分类放入专用医疗废物容器内。“针头属于损伤性废物就放入专用塑料锐器盒内，棉签和纱布属于感染性废物放入专用医疗废物垃圾袋内，这些专用塑料锐器盒是不会被刺穿和渗漏的。”

佛山市第一人民医院总务科科长刘宝华表示，市一医院医疗废物的处置有严格的安全管理流程。“各科室产生的医疗废物由医务人员分类放入专用的医疗废物容器，当容器达到3/4满时，就要由科室保洁员进行收集、打包、称重、登记，”刘宝华说，“然后交给专职转运医疗废物员工，用专用的转运车按指定的路线转运到医院医疗废物暂存站，交给暂存站的员工，再由暂存站的员工交给有资质处置的公司。”

陈苹介绍说，医疗废物在转运过程中负责运送的清洁员会戴口罩，穿防护服，并且有专门的运送电梯。“每天运送2—3次，运送路线、运送时间都会避开医院人流高峰期。”她说，“医疗废物在各科室内的停留时间不能超过24小时，在暂存站停留的时间不能超过48小时。登记交接资料保存3年。”

医疗废物在医院内的时间虽然不足48小时，但却经历了多个环节。陆琼芳介绍，医疗废物小、不起眼，但它们的“待遇”是普通垃圾无法比拟的。载送医疗废物的专用桶、运送车辆，每次都要清洁、消毒、晾干后再使用。载送医疗废物的车身印有医疗垃圾警示标识，车箱内还有制冷装置，保证它们的低温储存环境。驾驶员和押运员都是持有危险废物驾驶证和押运证的专业人员。