让数字化口腔医疗“飞入寻常百姓家”

三十多年前，第一台义齿修复CAD/CAM（计算机辅助设计与制造）系统的出现，是数字化技术在口腔医疗领域中的第一次应用。如今，数字化技术的发展正在引领口腔医疗产业升级，口腔数字化印模技术则是产业升级中的基础环节。

模型数字化 专业要求高

口腔数字印模技术即利用数字化扫描设备对患者的牙体及周围软硬组织进行扫描，从而得到数字化印模，以便进行进一步设计和制作。口腔数字印模技术可分为间接法和直接法。间接法是指牙颌石膏模型及印模扫描技术，医生通过扫描印模或石膏模型完成数据采集。直接法即口内数字印模技术，医生将扫描设备伸入患者口内，直接对牙体和相关软硬组织进行扫描测量，实时获取数字牙模。

近年来，口内数字印模技术迅速发展，将口腔印模的获取方式由物理取模转变为数字化取模，提高了取模的精度和效率。口内扫描仪是口内数字印模技术中的关键性、基础性设备。

口内扫描仪可直接在患者口腔内获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织的信息，颠覆了临床制取印模、翻制石膏模型的传统操作流程，同时降低了材料和人工成本，可由临床医生直接获取数字牙模，简化了临床操作流程。

很多口内扫描系统都可以生成逼真的彩色模型，从而更好地获取牙齿结构和牙龈纹理的信息，拥有通过石膏模型无法实现的分析牙齿和牙龈颜色变化等功能。有些口内扫描系统还可以有选择地进行牙齿比色。

对选择隐形牙齿矫正的患者来说，治疗前的3D印模制取是治疗的关键步骤。传统的硅橡胶印模需要患者长时间保持张口姿势，并经过较长时间的等待才可看到制取的模型。正畸口内扫描仪可以避免这些问题。扫描设备小巧精致，不会触及软腭等区域，从而避免患者出现恶心、感染等问题。另外，扫描后获取的正畸3D模型数据可直接对接隐形矫治平台，在简化制取步骤的同时缩短了印模上传的时间。患者和医生还能够在屏幕上清晰地观察到牙齿等口内细节。

口内扫描仪获取的数据经计算机加工后，会得到包含临床端和技工端所需的所有口内数据，这些数据相当于传统修复手段所要制取的模型。“模型”被数字化后，可以直接上传到云端，存储方便、可追溯。

在获得患者口腔内的完整数据后，口腔内数据集可被连接到其它数据集（如面部扫描或三维X线图像）上，再通过大数据分析模拟，多倍放大口内情况，实现更加全面、直观的诊断和规划。这些数据也可被用来通过计算机辅助诊疗系统，制定和修订治疗计划，比全凭医生经验来判断具有更稳定的效果。

口内扫描仪配合OraCheck和Cyfex等软件，可通过三维数字模型，利用可视化方法进行大量的口内情况变化分析，如牙齿移动、倾斜、旋转、萎缩和磨耗，从而建立起全面的数字化正畸系统。

一些人为因素会对口内扫描仪的数据精度产生影响。在进行口内扫描时，扫描设备会受到头部移动和口腔环境（如唾液、舌）的影响，从而影响图像采集质量。此外，口内狭小空间下的操作体验、牙齿半透性和高反光牙齿表面的扫描精度、大范围牙列缺损或缺失情况下扫描数据的拼接精度，以及严重错畸形牙列的扫描适合性等因素，也在一定程度上影响着图像间的拟合重建。

另外，口内扫描仪操作对专业性要求较高，初学者必须经过培训才可操作，且须遵守复杂的扫描路径才能得到正确、精准的数据。

国产增多 前景广阔

随着我国对口内扫描仪技术研究的深入，取得技术突破的企业越来越多；人们对口腔健康的日益重视，也增加了先进口腔诊疗设备的需求，推进了整个行业的发展。预计2019年~2023年，口内扫描仪行业的整体市场规模将逐步增长，到2023年，这一行业的市场规模或将达到24.5亿元。

目前，我国市场上的口内扫描仪主要依靠进口，国产品牌的市场占有率较低。Sirona、

3Shape、Align iTero、Carestream、Planmeca、3M ESPE等国际知名品牌占据主要市场份额。

医趋势联合国家卫健委国际交流与合作中心发布的《全球视野下的中国口腔产业趋势报告》显示：我国有口腔医疗机构约10万所，包括口腔诊所（连锁和个体）8万所、综合医院（口腔科）约1万所、口腔专科医院约1000所；在就医选择上，50%的患者首选综合医院口腔科。综合医院及口腔专科医院通常采用招标渠道采购口内扫描仪，而进口产品因技术成熟、稳定性高，在这一渠道中很受欢迎。

目前，我国已有多家企业致力于口内数字化印模研究，有的已应用到临床中。多家企业涉足口内扫描仪市场，如广东朗呈、广州菲森、美亚光电等。近两年来，申请口内扫描仪专利的中国企业数量增加。总体来看，国产口内扫描仪正逐步打破国外品牌垄断的局面。

在市场需求分布上，有数据显示，2018年我国口内扫描仪市场需求主要集中在中东部地区，北上广等一线城市需求较突出。华东地区需求占比40.2%，位居第一，华南和华北分别占比23.6%和18.9%，而华中、东北、西部地区需求占比之和为17.3%。可见，经济发达地区对此设备的需求度更高。

我国的口内扫描仪市场目前属于卖方市场，产品价格高昂。资料显示，锐珂医疗的口内扫描仪价格为25万元/台，西诺德口内扫描仪报价38万元/台，广东朗呈的国产口内扫描仪价格为16.8万~35万元。

高昂的售价增加了医疗机构的成本，对个体口腔诊所来说，目前的价格水平尚不能被其完全接受。但是，配备口内扫描仪是大势所趋。预计在未来，随着更多制造商的加入，口内扫描仪价格将下降。此外，市场竞争也会逐渐加剧，产品技术将成为企业获取市场份额的关键因素。届时，国产口内扫描仪产品将在市场中开拓出一方天地，数字化口腔医疗技术也将真正“飞入寻常百姓家”。

我国的数字化口腔医疗正得到政策支持，市场规模庞大。数字化技术将改变整个牙科市场、创新商业模式。尽管口腔领域的数字化技术已取得一定成果，但仍有很大的提升空间，实现口腔医疗领域的全面数字化并不在于一朝一夕。