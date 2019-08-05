清华校园PAD“黄金急救”计划在清华大学启动

国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告2017》显示，我国每年心脏猝死病人约为54.4万人左右。据业内人士指出，其中绝大多数是心源性心脏骤停且90%以上发生在医院外，这类猝死病人的急救时间只有5至10分钟。目前，唯一救治心源性猝死的手段就是胸外按压辅以心脏除颤。随着医疗器械技术的发展，这两项技术可由非医护人员在现场通过AED（自动体外除颤器）设备进行。

今年3月，“让校园更安全”——清华校园PAD（公共电除颤）“黄金急救”计划（以下简称“PAD计划”）在清华大学启动。该计划显示，硬件方面，在占地近五千亩的校园内安装了可立即使用的341台AED设备；软件方面，由北京市红十字会的支持和配合，进行了全校范围内的培训。就在PAD计划实施不久后的5月，一名学生因心源性心脏骤停被同学们用宿舍楼内的AED成功救治。这是清华大学实施PAD计划以来，使用AED成功救治同学的第一个案例。

两基金会联手 PAD计划顺利实施

据了解，此次PAD计划内涉及的341台AED设备，均由鹏瑞启航公益基金会及基金会发起人徐航捐赠，并委托北京三启医疗设备有限公司负责协助学校组织实施。据清华大学教育基金会秘书长袁桅介绍，“徐航是清华大学1979级计算机系校友，一直非常关心清华大学的建设，近年来保持着持续性捐赠。此次捐赠恰好因为徐航还是我国医疗器械龙头企业迈瑞医疗的股东，由于工作原因接触到了全世界的高校、公共区域的AED。他告诉我们，AED是一种携带简单、易于操作，专为现场急救设计的急救设备，稍加培训就能熟练使用,在国内外普及度很高。”

“早在2018年上半年，徐航就提出要与学校合作,我们认为这是件好事。同时，因清华大学是国际一流学校，除科研、教学、人才等方面外，在公共安全和提高学生急救意识及保护师生健康方面也就走在世界前端。所以，经校领导同意后达成了此次合作。”袁桅细致地讲述了此次鹏瑞启航公益基金会捐赠清华大学教育基金会的过程。

“其实，PAD计划是一个系统工程。不是只装几台AED机器这么简单，而是要搭建一个整体的网络，凭基金会自身能力很难大范围推广。要协调后勤、校医院、设备处、学生处和工会等多部门，形成有效的反应机制，才能发挥该计划最大功效。”袁桅表示，在PAD计划的推广过程中，清华大学教育基金会充分发挥了推动作用，例如配合学校协调各部处，规划341台机器的安装位置及人员培训等工作。

在PAD计划中，AED设备要正常使用，前期调试和后期维护工作犹为重要。“我们经过了解，此次捐赠的AED设备是迈瑞医疗的最新产品，在技术上处于国际领先地位。设备只有笔记本大小，既便于携带也节省安装空间，后期维护可通过网络接入迈瑞医疗后台，每一台机器发生任何异常都可实时监测到，对于学校来说维护成本相对较低。”据清华大学教育基金会资源开发部项目主管徐晗介绍，“在进行机器安装时，迈瑞医疗的专业团队对设备在校园内的整体分布提出了详细建议。他们表示，急救有一个‘黄金四分钟’理论，即一定要在四分钟内让老师和学生拿到设备，所以工程师在校园里依据此原则仔细勘察后才进行安装。随后，施工方与学校签订了长达5年的维护合同。”

开展全校培训 PAD计划迅速普及

机器的安装维护，就PAD计划整体而言，只是迈出了第一步。而如何进行宣传和培训，对来清华大学教育基金会来说，才是“重头戏”。袁桅表示：“为进一步普及和推广急救知识，让几千名师生共同参与学习使用AED,基金会工作人员耗费了不少精力。”

“在徐航的捐赠款中包含了一部分培训经费，对于清华现有的常驻人口，培训1800人肯定不够，但我们会争取先把这1800人的培训工作做完。从长期角度看，我们也向学校提出建议，在新生入学培训时加入此环节。”徐晗认为，培训工作非常重要，因为据红十字会相关人士称，如果四个人中有一人发生意外，剩余三人只有一人会心肺复苏，会因为紧张不敢出手。如果大家都会，可以互相指导进行尝试。

3月中旬，学校开展了培训。学校红十字会副会长傅其奇介绍了培训的具体过程：“首批AED培训名额是600人，有500多人完成了培训并获得证书。培训分为三个部分，第一部分是包括心肺复苏理论、AED使用演示及创伤包扎等知识的理论培训；第二部分是实操环节，时长约一小时，由老师带大家一起操作。培训现场将100个模型摆成10×10方阵，每一排有一个指导老师帮助同学矫正动作；最后部分是指导老师带领想深入学习的同学演练。”

“参加培训的同学们认为，AED学起来比较简单，CPR（心肺复苏术）较难。但经过老师的指导会比较规范，且经过培训后在突发状况下会更加熟练，不会慌张。但由于CPR对于频率和深度有要求，需要一个练习过程，以后还要经常巩固和复习相关要点。”谈到培训的效果，傅其奇说同学们对理论知识的掌握情况较好。她还表示，“培训会一直进行下去。之前是和海淀红十字会合作开展的60人小规模培训，效果很好，以后的培训方式和培训规模还在讨论中。”

据了解，教职员工培训工作由清华大学校医院组织实施。校医院院长武剑指出：“PAD计划在3月全校启动时就做了详细说明，培训前期在全校通知后，报名十分踊跃，仅一天就来了400余人。培训的老师语言幽默风趣，实战经验丰富，这非常利于培训人员迅速掌握知识。”他还介绍，关于心脏除颤校医院一直在校园内做公共宣传，还组织过多次心肺复苏急救训练和多场社区培训讲座。

武剑特别强调：“PAD计划对于社会进步有推动作用，因为在我国心源性疾病猝死率较高，我非常支持普及这项计划。”他建议，对于心源性猝死抢救，应形成体系建设。从目前看，对于清华这个相对独立的社区，普及和建设较方便，但从社会角度看，这个体系也应迅速建立。

此外，据袁桅介绍，此次PAD计划除AED设备外，徐航还捐赠了一台价值1500万的核磁设备放在了校医院。“校园的公共建设，是涉及到校园和师生的一个综合性项目。基金会今年启动了‘更好的清华’筹款行动，分为大师、英才、求索、斯园等部分，从老师、学生、科研、校园建设及公益方面进行筹款。未来，学校还将建设一个6万平方米的新校医院，目前正在筹款。除健康之外，基金会的重点项目还包括邀请全世界顶尖的师资力量、鼓励学生海外交流、资助贫困生和帮助留学生融入等等。”从袁桅简单的话语中可以感觉到，基金会对于服务学校制定了详细规划。

袁桅表示，PAD计划不仅让清华人学会了急救知识，还掌握了专业的AED使用技术，所以此次学生获救是偶然也是必然。从清华大学教育基金会的角度来讲，希望今后PAD系统可以有序运作。同时，她还希望其他有强烈社会责任感的企业能够参与到校园PAD计划的推广中，共同打造温暖、安全的健康校园环境。（董童）