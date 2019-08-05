20年如一日 以世界品质助力健康中国

在今年5月“健康中国营养+联盟”的启动仪式上，蒙牛总裁卢敏放说，“蒙牛有一个小梦想，就是‘以消费者为中心，成为创新引领的百年营养健康食品公司’。希望蒙牛的牛奶、酸奶，能够帮助越来越多的消费者提升健康水平、享受幸福生活，满足更多消费者日益增长的美好生活需要”。

这句话看似普通平常，但对所有关心中国健康领域发展的人来说，都知道这意味着什么。乳品消费是衡量人民生活水平的重要指标之一，乳业是关系国计民生的重要产业，直接影响着国民营养健康水平，也是企业社会责任的重要体现。而作为乳业领头者的蒙牛，自然是其中重要的企业力量。自成立20年来，蒙牛无论在企业发展的那个阶段，都一直坚持对品质极致追求，为国民打造健康、营养、高品质的乳制品，提升国民的健康营养水平。

从品质到品牌 全面守护国民健康

据《2018中国人健康大数据》显示，目前我国主要城市“白领”的亚健康比例高达76%，处于过劳状态的接近六成，真正意义上的健康人比例不足3%。帮助国民建立健康合理的膳食体系和生活方式已经刻不容缓。

（中国营养学会携手蒙牛集团及到场嘉宾共同开启“健康中国营养+联盟”启动仪式）

“民以食为天、食以奶为先”。牛奶是天然营养物质，也是优质蛋白的良好提供者。但目前中国人均每天饮奶仅40多毫升，仅为世界平均水平的1/3、亚洲的1/2，与中国营养学界一直推荐的300毫升奶摄入量相比，仍有很大差距。

乳制品已成为构建国民健康蓝图中的重要一环。作为国内乳业的领军企业，蒙牛始终以推进国民健康事业为己任。

（蒙牛-现代牧业规模化牧场）

“品牌、品质、健康和责任一直是蒙牛的信念和支撑。”卢敏放表示，蒙牛始终坚持“四个不妥协”——“产品不妥协、质量不妥协、价值观不妥协、执行力不妥协”，让品质成为蒙牛最鲜明的标签，以更优质的产品服务国民健康，真正做到“保证每一个消费者每一天喝的每一杯牛奶，都是安全的、高质量的。”

没有高品质，就没有全民健康；没有全民健康，就没有全面小康。建设健康中国，是党和国家对人民的郑重承诺；助力健康中国，是蒙牛身上的重要使命。

赋能大健康产业 助推健康中国加速发展

党的十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务“。国务院出台的《国务院关于实施健康中国行动的意见》，也明确提出贯彻健康中国战略的总体要求，部署提高全民健康水平的具体举措后，与健康、食品、消费等相关的中国企业，都视提高人民健康水平为己任。

乳业作为推动健康中国战略实施的重要力量，必须用实际行动为国人健康保驾护航,切实提升国人健康水平。

（蒙牛规模化生产线）

念兹在兹，无日或忘。卢敏放表示，“成立20年来,蒙牛一直在努力做到好原料、好工艺和好管理,为给消费者提供卓越体验进行不懈追求。”

在“世界品质 健康中国”的方针指导下，蒙牛一直把品质放在首位。蒙牛制定了符合国家标准、对标国际标准的企业标准体系，整合全球资源结合本土优势，转化为企业发展动能。通过持续对标国际，蒙牛完成了从牧场标准、工厂运营、系统管理、奶源布局、创新研发等多个层面的国际化，实现了产品品质的不断升级。

（蒙牛印尼工厂）

过去，对于质量和创新的坚守，使蒙牛实现了从制造到质造,从品质到品牌的飞跃。蒙牛的持续努力,也得到了消费者的充分认可和市场的良好反馈,蒙牛自2017年来一直稳居全球乳业十强，成为名副其实的领军企业。对此美国《国家地理》杂志也评论，“蒙牛和现代牧业共同为中国消费者带来了真正的好营养。”

未来,蒙牛将在“健康中国”国家战略大背景下，通过联合产、学、研、用等广泛领域的专业合作伙伴,在健康领域建立产品标准，推动先进技术转为行业标准，以世界级标准促进世界级品质，带动全行业升级。

蒙牛作为诞生于草原、发展于中国的乳企，过去20年间不仅持续打造世界品质的高质量乳制品，也致力于以企业之力反哺社会。日后，蒙牛将继续以促进“健康中国”国家战略目标为己任，与国家战略同频共振，助推健康中国跑出“加速度”。