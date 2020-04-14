蒙牛“灵武模式”助力西北奶业高质量发展

随着各地陆续复工复产，蒙牛奶源积极推进上游产业联合复工复产进程，加快奶源基地建设步伐，保障相关项目稳步推进。

宁夏回族自治区灵武市拥有基础设施、产业基础、交通区位优势等便利条件。蒙牛按照规划、建设、质量、管理、标准、环保“六个一流”，高标准建设灵武奶源基地。

（卢敏放一行探访新澳牧场）

灵武市奶牛养殖协会会长马兴云说：“灵武有着良好的奶业发展基础，蒙牛在灵武建设奶源基地必将带动整个灵武奶业蓬勃发展，成为规模化养殖的示范基地。此外，对脱贫攻坚工作也起到了很大的推动作用，牧场招工改变了贫困户的生活，帮助他们摘掉了贫穷的帽子。蒙牛集团在最适宜的地方养牛，发挥了带头示范作用。”

4月7日，蒙牛集团总裁卢敏放到灵武市，深入一线考察奶源基地，重点探访了新澳牧场。新澳牧场负责人杨文飞向卢敏放介绍：“未来奶业需要向规模化、现代化、数字化发展。蒙牛爱养牛集采平台不仅帮助我们获得了银行贷款，还帮助协商挤奶机厂家先安装使用后分期付款，解决了资金需求，使牧场得以快速建成；‘数字奶源 智慧牧场’使牧场管理更精细、更便捷。”

卢敏放对“灵武模式”给予了高度赞扬，他表示，蒙牛为我国奶业振兴发展付出了艰苦卓绝的努力，灵武奶源基地实践了蒙牛“136工程”，对助力中国奶业振兴、带动奶业全产业链发展发挥了积极的作用，未来中国奶业发展需要布局更多的“灵”秀山河，让奶业人更有用“武”之地。