暑天上火，自制金银花凉茶

酷热闷湿，人体常会感到“心火”旺盛、烦躁不安、疲劳乏力。中医学认为，暑天人体之所以不爽，是缘于暑盛湿重，既伤肾气又困脾胃。除此之外，不少人还容易喉咙疼、嘴角长包包、鼻子刺痒痒、脸上长痘痘，上火起来挡也挡不住。因此，不少人喜欢在暑天自制金银花凉茶“祛火”。江苏省中医院药学 部朱育凤主任中药师为您详细解读金银花的妙用。

金银花是种“天然抗生素”

金银花甘寒气芳香，清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪，是天然抗生素。既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症，均效果显著。

金银花有七种功效

1、抗病原微生物作用

体外抗菌实验表明，金银花对十几种致病菌如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、霍乱弧菌、伤寒杆菌等均有抑制作用。若和连翘合用，抗菌范围还可互补，与青霉素合用，能加强青霉素对耐药金黄色葡萄球菌的抗菌作用。

2、抗炎和解热作用

实验证明金银花提取液能消除炎症水肿，也有明显抗渗出和增生的作用，并有显著的退热作用。

3、加强免疫机能作用

金银花煎剂能促进白细胞的吞噬功能，有明显促进炎性细胞吞噬功能的作用，还能促进淋巴细胞转化，提高人体免疫力，增强体质。

4、中枢兴奋作用

多种实验证明口服金银花提取液可引起大鼠、小鼠等动物中枢神经系统兴奋。

5、降血脂作用

实验证明金银花煎液能减少肠内胆固醇吸收，降低血浆中胆固醇含量，防止动脉粥样硬化。

6、抗内毒素

金银花注射液可明显降低体外试液中的内毒素含量，减轻实验动物对细菌内毒素的中毒反应。

7、预防胃溃疡

实验还证明金银花对胃溃疡有预防效果，能增加胃肠蠕动，促进胃液及胆汁分泌。

能入菜也能制凉茶

1、自制凉茶

把花蕾，枝条加叶子一起剪下来，清洗干净后煮水，适当加些冰糖（甜度因人而异），可消炎去火，是暑天解暑的优良茶饮。

2、凉拌或者炒食

金银花的采收季是每年的五六月，采摘金银花的嫩叶和盛开的鲜花，洗净，用开水快速焯烫，然后凉拌或者炒食均可。也可以在做别的凉拌菜时加一些新鲜焯烫过的金银花用以点缀，既赏心悦目，又清爽可口。

提醒：脾胃虚寒不适宜金银花

1、金银花适合体质平和或体质内热者服用，脾胃虚寒者少用或禁用。

2、自己觉得上火了才喝，不适合长期饮用。

3、虚寒体质及月经期内不能饮用，否则，可能出现不良反应。

4、金银花泡水与泡茶类似，冲泡两三次即可，隔夜后不宜再饮用。

5、金银花不宜冷饮，冷饮容易导致腹泻。