尿频尿急不是病？ 错，小心前列腺肿瘤在作祟！

61岁的老李刚退休一年，生活节奏由于没有上班时候快，生活特别的惬意。按理说老李的身体应该越来越好，但最近他总是发现自己晚上起夜的次数明显比别人多，持续了快一个月，以为是到了一定岁数身体器官衰老的正常表现，并没有当一回事儿。哪知道最近尿里还带着血色，这可急坏了老李。因为不好意思跟家人说，于是悄悄地到南京市中医院就诊。 通讯员 张明 扬子晚报/扬眼记者 蔡蕴琦

穿刺检查，竟然是前列腺癌

接诊的南京市中医院泌尿外科王安喜主任介绍道，老李刚开始来就诊的时候并没有觉得自己得了什么病，在经过系统的检查后，怀疑是有前列腺肿物，为了确定肿物的良恶性，医院对老李进行了前列腺穿刺，取样后进行病理检验，竟然发现了一个差一点被老李自己忽视的疾病——前列腺癌！

遇到癌症切勿如临大敌，积极诊治是关键

王安喜主任告诉记者，前列腺癌现在发病率越来越高，有少部分无症状，但大多数病人一般先有尿频和夜尿增多，继而尿流变细，尿程延长和尿意未尽感，或尿后滴沥，严重时可发生慢性尿潴留，偶见急性尿潴留，少数可发生血尿。

它目前在欧美国家已经是男性发病率最高的肿瘤，目前在我国发病率也是连年上升，当患者听说自己前列腺癌，如临大敌，其实根本没有必要，前列腺癌与其他肿瘤不太一样，前列腺癌在绝大多数情况下发展比较缓慢，进行腹腔镜前列腺癌根治性切除大多能治愈。比如这个月，南京市中医院泌尿外科已经完成了4例腹腔镜下前列腺癌的根治手术，都很成功。

养成良好作息习惯的同时，还要定期体检

在谈癌色变的当下，如何能够尽量避免癌症的发生，以及如何才能做到疾病的早发现，早治疗？

王主任告诉大家，首先在日常要养成良好的生活习惯，对疾病的预防有一定作用。平时应注意控制脂肪及红肉摄入，增加富含膳食纤维的食物，番茄中含有的番茄红素是很强的抗氧化剂，是前列腺癌的潜在保护因子。可以适当到户外活动，因为阳光可增加人体活性维生素D含量，因此可能也是前列腺癌的保护因子。另外，绿茶、柚子、西红柿等也是前列腺癌的预防因子。男性过了50岁后，就属于前列腺疾病的高危人群，在健康体检时，建议在常规的血检中增加PSA和FPSA（游离前列腺特异性抗原）两项检测，只需一管血，在一定程度上就能清楚地了解前列腺癌的患病风险，再经穿刺活检后，可快速诊断。最后，王主任也提醒大家，遇到疾病切勿慌张，一定要到正规的医院进行就诊，切勿病急乱投医而贻误病情。