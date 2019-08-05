炎热盛夏谨防“冰淇淋头痛症”

最近，全国多地“炎值”爆表，“走出去半生不熟，归来全熟”。这时来个冰淇淋，冰冰凉、透心凉，那叫一个爽。有些人甚至一口气吃三五个冰激凌，当时痛快，没多久就出现剧烈头痛，这可能中招了“冰淇淋头痛症”。

三个冷饮下肚 女子头疼欲裂

在要把人烤化的炎炎夏日，26岁的丽丽（化名），一进家门就冲到冰箱拿冰淇淋吃，三下五除二就“吞”了一个。一个没有消灭燥热，那就再“吞”一个，当吃到第三个的时候，突然头部出现刺痛，闪电样的痛“射”向丽丽，家人赶紧把她送到医院疼痛科就诊。医生检查后给丽丽的诊断是“冰淇淋头痛症”。幸运的是，这种头痛虽然发病时痛感强烈，但一般一两天就能缓解。

吃个冰淇淋 为何头疼呢

酷暑天气，笔者接诊了不少因为贪凉导致头疼的患者，很多是由于快速吃冷饮或者吹过冷的空调引起的，大多是20多岁的女性。冰淇淋头痛症的疼痛常位于颅中部，有时在颞侧、额部或后眶内，表现为瞬间刺痛或疼痛难忍。

发生疼痛的原因是冷饮进口时，给口腔黏膜造成刺激，使得头部和面部的肌肉、血管收缩，并刺激神经产生放射性疼痛。在人的大脑内，血管及神经非常丰富，因而对疼痛也格外敏感。在高温季节，骤然遇冷可引起颅内血管功能异常，除了头痛，还可能有眩晕或黑蒙等症状。另外，也有学者推测，冰淇淋头痛与三叉神经阵发性放电有关。

夏季莫贪凉 头部要保暖

为了预防冰爽后的疼痛，首先要莫贪一时冰凉，避免快速大量吞食冰冷的食物。即使吃冰淇淋等冷饮，最好小口慢慢吃，一次进食少量，也不宜在大汗淋漓后豪饮冰饮料。尤其是患有高血压病、冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的患者，更要谨记莫贪凉，避免引发血压波动，导致突发心脏事件。

除了贪吃冷饮，吹空调过冷也是引发头疼的重要原因。因此不要对着空调直吹，特别是头顶不要对着空调。另外，妹纸们也要防止夏季在空调房里“美丽冻人”，长时间待在空调房中，要注意头颈部的保暖，尽量不要穿一字肩、露脐装等。若出现“冰淇淋头痛”的症状，应立即停止吃冷饮或将空调温度调高，并进行热敷按压等处理，若无缓解或逐渐加重，应立即就医。（特约记者刘敏 本报记者程守勤整理）