美国FDA批准darolutamide 治疗男性非转移性去势抵抗性前列腺癌

7月31日，美国食品和药品管理局（FDA）已批准darolutamide，一种非甾体雄激素受体抑制剂（ARi），用于治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌（nmCRPC）患者。此项批准基于III期ARAMIS试验，该试验评估了darolutamide联合雄激素剥夺疗法（ADT）。该化合物由拜耳公司和一家全球运营的芬兰制药公司Orion联合开发。

马萨诸塞州总医院癌症中心泌尿生殖系统恶性肿瘤项目负责人Matthew Smith医学博士说，这一批准标志着前列腺癌群体一项重要的新选择。

前列腺癌经ADT治疗后，即使体内睾酮的含量降低到非常低的水平也会继续发展，这就是所谓的去势抵抗性前列腺癌（CRPC）。

“凭借darolutamide的获批，能够使医生更加灵活地治疗患有nmCRPC的男性患者。” 拜耳处方药事业部执行委员会成员，肿瘤战略业务部门负责人Robert LaCaze表示，“拜耳在nmCRPC治疗领域迈出了新的一步，Darolutamide是我们前列腺癌产品组合中最新的一种，它反映了拜耳公司致力于为不同阶段前列腺癌男性患者寻找治疗方法的承诺。”