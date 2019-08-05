夏季多发晕厥怎么办？这几类人要当心

入伏以来，国内大部分地区迎来高温酷暑天气，晕厥情况时有发生。那么当遭遇他人晕厥时应采取哪些应急措施？又有哪几类人群需要格外注意晕厥的发生呢？记者为此采访了复旦中山厦门医院全科执行副主任杨华。

据杨华介绍，晕厥在医学上是指大脑没有足够的血液供应，导致意识的短暂丧失。其特点为发生迅速且能快速恢复。但由于晕厥发生的时间、场所不确定，发病急，因此潜在风险不容小觑。

在晕厥中，常见的诱因主要有七种：

——血管迷走性晕厥：指的是某些特定的触发因素刺激导致全身血管扩张及心动过慢，造成血压下降，大脑缺血导致晕厥，当情绪受到相当压力、极度疲劳、恐慌，或置身于人群拥挤的环境中容易发生，此外还与某些特定情境有关，比如排尿、胃肠道刺激、咳嗽、打喷嚏等。

——颈动脉窦敏感：此类晕厥发作前多因颈部受到挤压刺激，常发生于极速转颈、低头，或是男性刮脸刮胡须时，如穿硬领、高领等束领服装或者衣领系得过紧的人也有此风险。

——体位性低血压：在改变姿势由卧、蹲、坐位到站立过程中，血压无法及时调整提高，而影响大脑的供血。

——低血糖：常发生于不吃早餐的上班族，有饥饿史、腹泻史和糖尿病史的患者。

——中暑：长时间暴露在高热潮湿的环境中，体温调节中枢无法让体内多余的热量通过出汗、皮肤散热的方式转移出去，会诱发晕厥。

——严重的心律失常：比如心率过快或过慢、节律不齐，以及一些有心血管系统疾病的老年人，这类晕厥通常比较凶险，严重的可能会有生命危险，是猝死的主要原因。

——脑部疾病：最常见的病因为高血压和动脉粥样硬化引起，包括短暂性脑缺血发作、中风和严重偏头痛等脑源性疾病导致的晕厥。

当突然遭遇身边人员晕厥时，在120急救车到来之前，我们可以进行哪些应急处理？杨华表示，首先需观察患者呼吸是否平稳、气道是否通畅，可将其颈部垫高、下颌托起，使头部后仰，同时将患者头部偏向一侧。对于晕厥跌倒的患者，应检查其是否有外伤，对有出血情况的要采取止血措施，并监测患者脉搏和血压情况。如晕厥患者意识恢复，也不宜马上起立，应置于原地休息并补充适当水分；对于失去意识持续时间较长的患者，应果断送医治疗。