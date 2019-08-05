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“养老餐”市场要找到利益契合点

秋实

2019年08月05日08:46 来源：健康报网

前不久，全国老龄办进行了一次调查，其中超过四成的受访老年人对“养老餐”表现出需求欲望。记者注意到，随着养老餐饮服务需求者人数上升，“养老餐”这一市场正在扩张，尤其是一些外卖平台加入其中，开始在养老市场中发力。（7月31日《工人日报》）

很多独居老人行动不便，面临的吃饭难题更加突出。外卖“养老餐”的出现，是通过市场手段化解老年人吃饭难题的一条好途径，但这个市场能否持续，能否形成一个良好模式，尚要打一个很大的问号。

从需方来看，老年人的消费能力比年轻人弱，餐品的价格应保持在较低水平，才会培育起足够大的消费群体。老年人对于食物有更高要求，不仅要求细、软、有营养，部分老人还需要特殊餐品。从供方来看，餐饮企业需要营利，利润空间低了，就会丧失积极性。供需之间哪一方觉得不划算，不愿意干，外卖“养老餐”市场都无法兴旺起来。近年来，很多老年人社区出现过老年餐厅，但基本维持不了多久。原因无外乎供需之间没有找到利益契合点。

寻找供需利益契合点，在规则设计方面就得兼顾双方利益。诚如相关专家所言，混业运营或许能够破局，具体而言，就是以提供送餐服务为主，兼顾为老年人提供更多日常生活所需的商品，甚至可以在开发居家照护、住院陪护等方面形成合力，用家政服务、康复护理的盈利空间，对“养老餐”盈利空间形成弥补。如此一来，不仅企业的积极性会随之提升，老年人获得的服务也更全面。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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