儿童意外伤害，家庭急救6大误区你知道吗？

暑假又是儿童意外伤害的高发季，不少家庭对儿童意外伤害的正确急救方法存在误区，据北京东区儿童医院开展的急救课程家庭急救误区调查显示，鼻出血、烧烫伤、跌倒坠床、惊厥、异物、骨折问题排名前六位。专家提醒，错误的急救方法不仅会延误宝贵的急救时机，还可能造成严重的二次伤害，对生命安全造成隐患。比如孩子流鼻血后仰头、填塞、举手、按压出血部位……这些家长常规操作方式通通是错的！

那么，家庭六大急救知识误区都是什么？正确处理方法应是怎样？北京东区儿童医院行政院长马岳红进行了解答：

1.鼻出血：孩子发生鼻出血后，要采取指压止血法。正确姿势应是直立前倾稍微低头，同时手指紧捏两侧鼻翼，压迫鼻中隔前下部5-10分钟，直至不出血；还可以同时用冰袋冷敷前额或头颈部，以收缩血管，减少出血；若出血量大或不止，用塑料袋接住血液，以及擦拭用的纸巾，带到医院就诊。如果血流量过于凶猛，仰头止鼻血的姿势可能会让鼻腔里流出来的血进到喉咙和气管，导致气道阻塞；若流到胃里，刺激胃壁，易让孩子呕吐。塞纸团容易引发异物误入进鼻腔。而举手止血，则没有科学依据显示其有利于止血。

2.烧烫伤：孩子发生烧烫伤后，第一步立即寻找流动水（没有流动水可以用矿泉水）进行冲洗，冲洗时间至少15-20分钟；第二步小心翼翼地脱下衣服，避免强行脱，必要时可以用剪刀减掉衣服；第三步在凉水里浸泡肢体，时间10-20分钟；第四步用干净的纱布或毛巾简单包扎；第五步到医院检查。误区：不能涂抹牙膏等，不能用针挑破水泡，不能强行脱衣服，要先初步降温后再到医院。

3.跌倒或坠床：孩子发生跌倒坠床后，不同部位会出现不同的症状，例如脚踝扭伤肿胀了，要24内给予冷敷，抬高，不要揉；若是轻微擦伤，则用流动水冲洗，碘伏消毒，创口贴或纱布包扎；若头部着地，先到孩子身边观察其意识，皮肤起包后用冰块冰敷，注意观察有无呕吐、嗜睡、头疼等，尽快到医院就医，必要时拍片。

4.惊厥：孩子发热时体温过高一旦发生惊厥，要立即将孩子平放在床上，解开衣领，头偏向一侧，及时清除口中分泌物，同时拨打急救电话。不要硬掰肢体，不要往嘴里塞任何东西，不要掐人中、合谷穴或针刺放血。当孩子稍微缓解，立即到医院。必要时可以拍下视频，带到医院看诊。

5.异物吞咽：孩子天真活泼，好奇心大，容易把小物件放嘴巴、耳朵、鼻子内，因此发生异物吞咽。如果吃进异物，可以正确采用海姆立克法，如果是鼻子、耳朵内异物，先检查，能取出来则取，取不出时立即到医院。日常生活中把危险品远离孩子，预防最重要。

6.骨折或脱臼：一旦孩子发生骨折或脱臼，先保持制动，用夹板或书本固定患肢，不要自行复位，立即到医院就诊。

对于意外伤害预防最重要，平时在生活、学习和活动中，一定要提醒孩子注意安全，提前做好安全教育措施。