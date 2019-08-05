腺病毒最爱袭击五岁以下儿童

近日，国家卫健委发布消息称，2019年以来，全国部分地区儿童腺病毒肺炎病例与往年相比有不同程度的增加，并指出人腺病毒（HAdV）肺炎是儿童社区获得性肺炎中较为严重的类型之一，多发于6个月至5岁的儿童，尤其以2岁以下儿童居多。部分患儿临床表现重，肺外并发症多，重症病例易遗留慢性气道和肺疾病，是目前造成婴幼儿肺炎死亡和致残的重要原因之一，需高度关注。

腺病毒感染大多数症状较轻，每百名儿童住院患者中偶有一两例。广东清远市人民医院儿科副主任医师戴汝均介绍说，腺病毒是一种可导致人类感染和发病的常见病原，大多数病例症状较轻可以自愈，并没有明显的季节差异。

“预计大概是每100个儿童住院患者中，有一两个患者是因为腺病毒而感染。”戴汝均说，但基本上都是症状比较轻的，很少有重症患者。但从医学上讲，个别病例可出现重症和危重情况，甚至死亡。尤其是免疫缺陷或慢性呼吸系统疾病、心脏病等患者，感染腺病毒后引发严重疾病的风险较高。戴汝均介绍，一般而言，重症患者死亡率比较高，有的重症患者死亡率达到了30%—40%，但是医疗水平条件好的地方，有的死亡率只有10%。

腺病毒感染症状类似流感，但暂无特效药。由于不同腺病毒对人体的组织嗜性不同，腺病毒感染可导致多种临床表现和疾病，包括呼吸道疾病（如普通感冒、支气管炎、肺炎等）、消化道疾病（如腹泻、胃肠炎等）、眼结膜炎、膀胱炎和神经系统疾病等。

“持续发烧、咳嗽、气喘等是腺病毒感染最为明显的症状”。戴汝均介绍说，但由于腺病毒感染在前期的临床表现并不明显（和普通感冒相似），很多家长因为忽视病情，且早期诊出率不高，从而导致延误最佳治疗时间。

“而且腺病毒感染不同于流感，流感有特效药，可是腺病毒没有特效药可以使用。” 戴汝均强调说，这也是重症腺病毒感染患者死亡率较高的一个重要原因。

戴汝均介绍，各年龄段人群均可能感染人腺病毒，但是年龄阶段主要集中在几个月到5岁之间。尤其是免疫低下、慢性呼吸系统疾病、心脏病等有基础疾病患者感染后引发严重疾病的风险较高。他表示，腺病毒的发病高烧可以持续1—2周，如果引起肺炎就相对比较严重了。对肺的损伤会比较严重，有一些甚至留有后遗症。

其实，腺病毒有传染性，主要发生在密闭、拥挤和潮湿的环境，如军营、学校、托幼机构、医院等，应注意加强防控。

戴口罩、勤洗手可防腺病毒传染。如何得知小孩是否被腺病毒“袭击”？正确的确诊方法是，及时到正规医院就诊，医院可以通过一种鼻咽拭子检测出来。

戴汝均表示，飞沫传播是腺病毒的主要传播方式，如患者咳嗽或打喷嚏等；其次是接触传播，如手接触腺病毒污染的物体或表面，未洗手触摸口、鼻或眼睛等；再次是消化道传播，腺病毒可以通过感染者的粪便传播，例如尿布更换期间。

戴汝均建议，预防人腺病毒感染的主要手段包括戴口罩，勤洗手，避免用不洁净的手触摸眼、鼻和口，避免与患者密切接触，尤其是到公共场所等人员密集的场所戴口罩等。

一旦感染人腺病毒，戴汝均建议，症状轻微者应居家隔离休息，避免前往公共场所。一旦出现持续高热、咳嗽、气促等严重症状，应及时去医院就诊，重症病例需要住院治疗。