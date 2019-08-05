膝关节炎可以自我判断

骨关节炎可以出现在身体的不同部位,包括手、膝、髋、脊柱和足部等。其中,膝部骨关节炎最常见,早期患者行走时可感觉到疼痛,晚期特别是夜间休息时亦可感觉疼痛。根据诊断标准,患者可以初步判断一下自己是不是膝关节已经被关节炎困扰。

1.近一个月来大多数时间有膝关节疼痛。

2.有骨摩擦音。

3.晨僵<30分钟。

4.年龄>38岁。

5.有骨性膨大。

只要满足第1、2、3、4条,或第1、2、5条,或第1、4、5条,就可能是膝关节炎。

骨关节炎为一种退行性疾病,目前尚无有效的根治方法。总体治疗原则为非药物和药物治疗相结合,两者效果都不好时需考虑手术治疗。治疗应个体化,结合患者自身情况选择合适的治疗方案。

1.非药物治疗。

自我行为疗法:减少不合理的运动,适量适当活动,避免不良姿势,避免长时间跑、跳、蹲,减少或避免爬楼梯；减轻体重,控制饮食；适当锻炼,包括关节功能和肌力的训练,以此来改变肌肉,改变关节囊的僵硬状态,延缓关节的负担。

物理治疗:增加局部血液循环、减轻炎症反应,增加关节的活动范围,包括热疗、水疗、超声波、针灸、按摩、牵引、经皮神经电刺激(TENS)等。

行动支持和改变负重力线:可采用手杖、拐杖、助行器,减少受累关节负重,或采用相应的矫形支具或矫形鞋以平衡各关节面的负荷。

2.药物治疗。

主要分为控制症状的药物和缓解症状的慢作用药物,需要在医生的指导下根据患者不同病情进行治疗。

3.外科治疗。

手术治疗作为阶梯化治疗的最后一层,可分为修复性治疗(关节镜手术、软骨修复手术、力线矫正手术等)和重建治疗(关节置换术)。