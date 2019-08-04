河北秦皇岛控烟办法本月起施行 电子烟被列入烟草制品

秦皇岛控烟办法本月起施行

电子烟被列入烟草制品 车站站台、沙滩浴场全面禁烟

本报讯(特约记者朱润胜)禁止向未成年人出售烟草制品、禁止发布烟草广告、将电子烟列入烟草制品，车站站台、浴场沙滩全面禁止吸烟……从8月1日起，《秦皇岛市控制吸烟办法》正式实施。据悉，这是目前国内较为严格的控烟地方立法。

秦皇岛控制吸烟区域最广，覆盖全市域，不仅包括城市区，而且在广大农村同样适用；禁止吸烟的场所最全，车站站台、浴场沙滩全面禁止吸烟；采取的管理措施和处罚严厉，将控制吸烟工作纳入爱国卫生先进单位考核内容，禁止任何人在禁止吸烟场所(区域)吸烟和索要烟具，禁止向未成年人出售烟草制品，幼儿园、中小学校、少年宫及其周边100米内禁止销售烟草制品，禁止发布烟草广告等。

《办法》规定，市民如发现有人在禁止吸烟的公共场所吸烟，有权要求吸烟者停止吸烟，有权要求公共场所的经营者、管理者履行禁烟的管理义务。秦皇岛市控烟的公开举报投诉电话是市长热线电话12345，市、县(区)卫生执法监督所的举报电话也将对外公布，卫生执法监督部门将依法行政，严厉查处违法吸烟行为。

秦皇岛市卫生健康委副调研员李学斌介绍，有人认为电子烟没有多大危害，还将其作为戒烟手段，实际上这是一种错误认识。电子烟产生的气溶胶含有许多有毒有害的物质，电子烟中的各种添加剂也存在着危害健康的风险，甚至比烟草的危害还要大。青少年使用电子烟，会促使他们尝试使用传统卷烟，加快吸烟人群的年轻化趋势。鉴于电子烟的危害性以及对青少年健康行为的不良影响，秦皇岛市控烟立法将电子烟列入了烟草制品。

朱润胜

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