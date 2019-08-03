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两部门联合发文

建设医联体不得变相取消中医医院

2019年08月03日08:39 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月2日电  （记者王君平）日前，国家中医药管理局与国家卫生健康委联合印发《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知》，明确要求推进中医医院牵头组建多种形式的医联体，促进中医药优质资源下沉基层，充分发挥好中医药在治未病、疾病治疗和疾病康复中的重要作用。针对目前少数地区的不当做法，明确提出“三个不得”，要求在医联体建设中不得变相地取消、合并中医医院，不得改变其功能定位，不得以各种理由在事实上削弱中医医院建设。

　　《通知》鼓励县级中医医院牵头组建医共体，通过推动医共体内服务能力共提、人才梯队共建、健康服务共管、优质资源共享，整体提升县域中医药服务能力。人口较少、县级中医医院能力较弱、确需只组建成一个医共体的县域，要向省级中医药主管部门备案。已经只组建一个医共体的县域，中医医院法人资格保持不变，确保中医医院性质、名称、功能定位不变，人员编制、床位数总量不减，推动中医药特色优势发挥不断提升。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月03日 06 版）
(责编：李栋、孙博洋)


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