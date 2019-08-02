康复辅具社区租赁经验交流会举办，探索北京市康复辅具社区租赁国家试点实施方案

随着老百姓对医疗和康复辅具诉求的不断上升，康复辅具产业的发展势头良好。2018年12月，民政部、发展改革委、财政部、中国残联等4部门和单位联合印发了《关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知》（民发〔2018〕152号），决定在全国范围内选择12个地区，组织开展康复辅助器具社区租赁服务试点，旨在通过需求端发力，进一步推动康复辅具产业的普及和推广。

7月30日，北京市康复辅助器具产业园围绕康复辅助器具社区服务国家租赁试点的开展，邀请了近50余家康复辅助器具专业企业齐聚北京市社会组织发展服务中心展开研讨。大家围绕在北京开展康复辅具租赁服务的产品与模式展开了探讨。此前的2019年6月27日，经过公开征集、专家评审、全国公示等环节，北京市石景山区以第一名的成绩成为康复辅助器具社区租赁服务国家试点地区之一。

根据试点的要求，石景山区将成立试点项目领导小组并建立试点项目会议制度及相关部门联席会议机制，编制出台《试点康复辅助器具社区租赁服务管理办法》、《试点康复辅助器具社区租赁服务目录》、《试点康复辅助器具社区租赁服务供应商准入办法》等政策，重点推动北京巿康复辅助器具产业园建设，搭建“线上+线下”服务网络等方式，推进康复辅助器具产品进家庭、进社区、进机构。依托北京市康复辅助器具产业园聚集的康复辅助器具新产品、新技术，保障支撑康复辅助器具社区租赁服务国家试点开展，是北京市推动国家试点开展的亮点，该园区是2019年3月经北京市民政局批复建设，目前北京市唯一的康复辅助器具产业专业园区，重点聚集全国乃至全球领先的科技型、智能化康复辅助器具企业发展，为康复辅助器具社区租赁服务国家试点提供产品与技术服务。据北京市康复辅助器具产业园总经理赵方忠介绍，园区将按照试点要求，协助石景山区政府搭建“一个平台、两个中心、三级服务网络”，即上线运营康复辅助器具社区共享租赁系统平台、建设北京市康复辅助器具公益服务中心和租赁维权服务中心、建立康复辅助器具租赁展示旗舰店和养老驿站与社区服务中心等店中店，实现康复辅助器具租赁在石景山区的60%覆盖率。

研讨期间，北京健租宝、福祉之家等机构向与会者分享了康复辅助器具的租赁经验，北京市康复辅助器具产业园与北京诚和敬驿站养老服务有限公司、中原集团昱言养老工作室等机构签订了合作协议，共同携手推动康复辅助器具租赁试点工作落地实施。